Uz autoceļa 'Via Baltica' sāk darboties elektroniskās ceļa zīmes

No otrdienas, 27. novembra, autoceļa maršrutā no Ainažiem līdz Grenctālei jeb uz "Via Baltica" sāk darboties elektroniskās mainīgās informācijas ceļa zīmes. Tās brīdinās autobraucējus par braukšanas apstākļiem, ceļa seguma stāvokli, atļauto braukšanas ātrumu un citiem satiksmei būtiskiem apstākļiem.

Ceļazīmes ir uzstādītas projekta "Smart E67" ietvaros. Kopumā 13 objektos uzstādītas 30 elektroniskās ceļa zīmes, no kurām četras ātrumu ierobežojošas zīmes kopā ar četrām brīdinājuma zīmēm un 22 brīdinājuma un aizlieguma zīmes.

Attēlotas tiks šādas brīdinājuma zīmes: slidens ceļš (c/z. nr. 115); uz ceļa strādā (c/z nr. 118); savvaļas dzīvnieki (c/z nr. 125); sānvējš (c/z nr. 128), nelīdzens ceļš (c/z nr. 112); bīstami (c/z nr. 142); sastrēgums (c/z nr. 143); un attēlos izsaukuma. Un šādas aizlieguma zīmes: braukt aizliegts (c/z nr.302); kravas automobiļiem braukt aizliegts (c/z nr. 306), kā arī ātruma ierobežojumu zīmes.

Būtiski, ka elektroniskajām ceļazīmēm ir tāda pati nozīme, kā parastajām, un tās ir jāievēro tāpat, kā citas.

Ceļa zīmes darbojas automātiskā režīmā, vadoties pēc informācijas, ko sniedz ceļu meteoroloģiskās stacijas. Ja nepieciešams, arī VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) Satiksmes informācijas centrs (SIC) var attālināti mainīt ceļa zīmes informāciju satiksmes negadījuma, sastrēguma vai remontdarbu laikā.

Elektroniskās ceļazīmes iedegsies tikai tad, kad ir konstatēti apstākļi, par kuriem ir būtiski informēt satiksmes dalībniekus, proti, ja ir remontdarbi, apledojums, sastrēgums, sānvējš vai citi apstākļi, kas var ietekmēt satiksmi. Ja šādi apstākļi nav iestājušies, brīdinājumi uz ceļazīmēm netiek izgaismoti un ceļazīmes darbojas nogaidīšanas režīmā.



Lai nodrošinātu stabilu un kvalitatīvu ceļa stāvokļa un meteoroloģisko informāciju, ir uzlabotas vai no jauna uzstādītas 13 ceļu meteoroloģiskās stacijas, kas nepārtraukti veic gaisa temperatūras, mitruma, nokrišņu, vēja ātruma, redzamības, ceļa seguma stāvokļa un citus ceļu uzturēšanai specifiskus mērījumus. Tālāk šos mērījumus apstrādā elektronisko ceļa zīmju vadības sistēma un ceļa zīmē tiek attēlots atbilstošais brīdinājums.

Bez mainīgajām zīmēm projekta "Smart E67" ietvaros izveidotas arī citi inteliģento transporta sistēmu (ITS) objekti, piemēram, Tūjas krustojums uz Tallinas šosejas (A1 un P11) ir aprīkots ar sensoriem, kas pamanot auto, kas tuvojas Tallinas šosejai, uz tā īslaicīgi ierobežos ātrumu līdz 70 km/h.

Rīgas apvedceļa (A4) un autoceļa Ulbroka – Ogre (P5) krustojumā un pie Gaujas tilta uz Ainažu šosejas (A1) ir izstādīta satiksmes negadījumu novērošanas sistēma, kas automātiski reģistrē šķērsli, lēnu satiksmi vai neikdienišķu krustojuma šķērsošanas trajektoriju, un par to ziņo Satiksmes informācijas centram.

Projekts "Smart E67" tiek realizēts ERAF pārrobežu sadarbības programmas "Interreg Central Baltic" ietvaros. Vadošais partneris ir LVC, un projekts tiek īstenots sadarbībā ar Igaunijas ceļu administrāciju. Projekta ietvaros ceļa aprīkojums ir uzstādīts uz "Via Baltica" gan Latvijā, gan Igaunijā, posmā Tallina - Rīga - Bauska - Lietuvas robeža. "Smart E67" kopējās izmaksas ir 2,5 miljoni eiro, no tiem 85 procenti ir ERAF līdzfinansējums. Latvijai pieejamais finansējums ir 1,4 miljoni eiro, no kuriem 1,2 miljoni ir ERAF līdzfinansējums.

Latvijā projekts "Smart E67" ir vērsts uz pasažieru transporta plūsmas un kravu pārvadājumu efektivitātes uzlabošanu, samazinot braukšanas laiku un paaugstinot drošību.

Atklātā konkursa rezultātā tiesības veikt tehnisko projektēšanu, pirmsinstalācijas darbus un ceļa inteliģento transporta sistēmu elementu uzstādīšanu, modernizāciju un pielāgošanu uz autoceļa E67 ceļa posma Latvijā ieguva pilnsabiedrība "Fima Group". Darbu izmaksas 954 690 eiro ar pievienotās vērtības nodokli.

"Projekta ietvaros izmantotas jaunākās inteliģento transporta sistēmu tehnoloģijas, kas šobrīd pieejamas tirgū. Kā piemēru var minēt somu meteostaciju risinājumu ražotāju "Vaisala", kas ir tirgus inovāciju flagmanis jau kopš 1930.gada. Latvijas projekta unikalitāte slēpjas tajā, ka šāds gatavs risinājums tirgū nepastāv, tāpēc, lai uzstādītās elektroniskās zīmes pārslēgtos automātiski, bija jāizstrādā speciāls vadības programmnodrošinājums, kas sevī apvieno trīs dažādu sistēmu mijiedarbību. Zīmes pārslēdzas ne tikai automātiski, bet dod LVC SIC darbiniekiem arī iespēju redzēt trauksmes paziņojumus sistēmas darbībā, un vadīt zīmes manuālā režīmā, ja tas nepieciešams," stāsta "Fima Group" pārstāvis Aleksandrs Grebežs.