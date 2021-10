Uz ceļiem rudens – kam autovadītājiem jāpievērš uzmanība

Rudenī autovadītājiem nākas samierināties ar sliktiem laikapstākļiem, kas ietekmē arī braukšanas apstākļus uz ceļa. Migla, mitrums, vētras un stipras vēja brāzmas – šādi laika apstākļi liek autovadītājiem būt vēl modrākiem un gataviem ātri reaģēt uz notiekošo.

Rudens sezona neizbēgami saistīta ar agrāku tumsas iestāšanos, zemākām gaisa temperatūrām un biežām laikapstākļu maiņām. Līdz ar to autovadītājiem jābūt gataviem pielāgoties mainīgajiem braukšanas apstākļiem uz ceļa. "Renault" drošas braukšanas skolas eksperti sagatavojuši noderīgu informāciju par to, kam jāpievērš uzmanība rudens sezonā.

Braukšana miglā

Kad miglas dēļ redzamība ir ievērojami samazināta, ļoti būtiski auto vadīt vienmērīgi, samazinot ātrumu un neveicot ātrus un nepārdomātus manevrus. Auto vadīšanas ātrums vienmēr jāpielāgo laika un izvēlētā ceļa apstākļiem, pat ja tas nozīmē, ka jābrauc ļoti lēni. Tieši miglas dēļ autovadītājiem ir grūtāk noteikt, ar kādu ātrumu pārvietojas citi satiksmes dalībnieki. Tāpēc ir svarīgi ievērot drošu distanci, jo īpaši veicot manevrus.

"Braucot miglā, miglas lukturi ir jāizmanto atbilstoši situācijai. Ja aizmugurējos miglas lukturus ieslēgsim, kad redzamība ir pietiekami laba, gaisma var apžilbināt aizmugurē braucošo vadītāju. Aizmugurējos miglas lukturus ieteicams ieslēgt tikai tad, kad redzamība ir mazāka par 50 metriem. Arī tālo gaismu izmantošana var nesniegt vēlamo rezultātu – tā vietā, lai panāktu labāku redzamību, mēs tikai izgaismosim miglu, kā rezultātā situācija kļūs tikai sliktāka," skaidro Ādams Bernards, "Renault" drošas braukšanas skolas direktors.

Nesākt braukšanu ar aizsvīdušiem logiem

Lieta, no kā rudens sezonā nav iespējams izvairīties, ir mitrums. Tas liek par sevi manīt, radot kondensātu uz logu stikliem ikreiz, kad lietainā laikā sēžamies pie stūres. Pasliktināta redzamība ir ļoti bīstama, tāpēc pirms braukšanas uzsākšanas ir jāpārliecinās, ka logi ir tīri ne tikai no ārpuses, bet arī no iekšpuses. Daudzi no mums, ļoti iespējams, nezina, ka netīri logi aizsvīst biežāk nekā tīri logi.

Aizsvīdušo logu problēmu var atrisināt dažādos veidos. Ļoti labs palīgs ir automašīnā uzstādītais gaisa kondicionētājs. Ja automašīna nav aprīkota ar gaisa kondicionētāju, palīdzēt var siltā gaisa plūsmas ieslēgšana un novirzīšana uz vējstiklu, kā arī aizmugurējā stikla apsilde, vienlaikus atverot logu. Tāpēc rudens sezonas sākumā nepieciešams pārbaudīt auto gaisa kondicionētāja un durvju blīvējumu tehnisko stāvokli, kā arī pārliecināties, ka automašīnas ventilācijas sistēma darbojas pareizi. Tāpat ieteicams auto salonā turēt zamšādas lupatiņu, ar ko nepieciešamības gadījumā var noslaucīt logus. Papildus tam var iegādāties arī veikalos pieejamos pretaizsvīšanas līdzekļus vai speciālus mitruma absorbētājus.

Braukšana stiprā vējā

Rudens sezonā bieži vien sastopams stiprs, brāzmains vējš, kas var ievērojami apgrūtināt manevru veikšanu, kā arī pasliktināt ceļu stāvokli un satiksmes plūsmu. Ja tomēr šādos laika apstākļos ir jādodas ceļā, svarīgi savu auto vadīšanas stilu pielāgot konkrētajiem apstākļiem. Jāsamazina ātrums, tādējādi dodot sev vairāk laika, lai reaģētu, ja pēkšņi uz ceļa parādās šķērslis. Ja iespējams, plānojot braucienu, izvairieties no maršruta, gar kuru aug koki, jo vējš var nolauzt koku zarus, tā bloķējot ceļu. Ja brauciena laikā vējš pūš no aizmugures, jābūt īpaši uzmanīgiem, jo stiprās vēja brāzmas var pagarināt bremzēšanas ceļu.

Stipra vēja vai vētras laikā autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem klajos ceļa posmos, uz tiltiem vai arī apdzenot citus transportlīdzekļus, piemēram, kravas automašīnas un autobusus. Šādās situācijās autovadītājam ir jābūt gatavam intensīvai vēja iedarbībai. Nedrīkst aizmirst arī par velosipēdistu un motociklistu drošību. Veicot apdzīšanas manevru, ir jāievēro pietiekama distance (vēlams 2-3 m), lai samazinātu risku, ka pēkšņās vēja brāzmas dēļ velosipēds apgāžas.