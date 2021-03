Uz Dienvidu tilta atjaunos maksimālo braukšanas ātrumu 70 km/h

No ceturtdienas, 1. aprīļa, uz Dienvidu tilta estakādēm tiks atjaunots maksimālais atļautais braukšanas ātrums 70 km/h, informē Rīgas domes Satiksmes departaments.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Maksimālā atļautā braukšanas ātruma 50 km/h ierobežojums, kas tika noteikts uz ziemas periodu, tiks atcelts posmā no uzbrauktuves no Maskavas ielas līdz Lubānas ielai un pretējā tilta brauktuves pusē no Lubānas ielas līdz uzbrauktuvei no Piedrujas ielas.

Maksimālā atļautā braukšanas ātruma ierobežojumi ziemas periodā Dienvidu tilta Lubānas ielas nobrauktuves posmā tika ieviesti, jo tā ir trešā līmeņa estakāde –augstākā no visām estakādēm, kur vējš pūš spēcīgāk nekā citviet, līdz ar to pretslīdes materiālu iedarbība nav tik augsta.

Autovadītājus aicina būt vērīgiem un sekot līdzi satiksmes organizācijas izmaiņām.