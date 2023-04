Piektdien, 14. aprīlī, uz Dienvidu tilta estakādēm atjaunos maksimālo atļauto braukšanas ātrumu 70 km/h, informē Rīgas domes Satiksmes departaments.

Zīmju nomaiņu plānots veikt laika periodā no pulksten 11.00 līdz 15.00.

Maksimālā atļautā braukšanas ātrumā ierobežojumu 50 km/h, ko ikgadēji ievieš ziemas periodā, atcels posmā no uzbrauktuves no Maskavas ielas līdz Lubānas ielai. Tāpat ātruma ierobežojumu atcels pretējā tilta brauktuves pusē no Lubānas ielas līdz uzbrauktuvei no Piedrujas ielas.