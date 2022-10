Uz ziemas riepām oktobrī pāriet tikai trešdaļa autobraucēju

30% autovadītāju atzīst, ka mēdz mainīt vasaras riepas uz ziemas riepām tieši oktobrī, 42% – novembrī, bet 16% cenšas to darīt maksimāli tuvu 1. decembrim, jo sākot no šī datuma tas ir obligāti saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem.

Pavisam neliela daļa autovadītāju jeb 1% atzīst, ka mēdz pāriet uz ziemas riepām arī pēc obligātā termiņa, bet 10% nemaina riepas un visu gadu brauc ar t.s. vissezonas riepām, liecina "Carlsberg 0.0 atbildīgas braukšanas indeksa" dati.

Ceļu satiksmes noteikumos ir teikts, ka laika posmā no 1. decembra līdz 1. martam automobiļiem un autobusiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus, jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām. Tas gan nenozīmē, riepu maiņa ir jāatliek uz 1. decembri. Ja ir sniegs, apledojuši ceļi un gaisa temperatūra zem +7°C, arī ziemas riepas ieteicams uzstādīt ātrāk.

Riepu maiņas nepieciešamību ietekmē vēl kāds aspekts – ziemas riepu protektoram jābūt vismaz četrus milimetrus dziļam. Vieglajiem automobiļiem ar pilnu masu līdz 3500 kilogramiem katra ass un automobiļiem ar pilnu masu virs 3500 kilogramiem priekšējā stūrējamā ass obligāti jāaprīko ar vienādām riepām.

"Ir būtiski pārliecināties, kādā stāvoklī ir ziemas riepas, ja tās tiek izmantotas atkārtoti, un jāatceras, ka 4 mm protektors ir minimālais pieļaujamais. Ja rudenī, izejot tehnisko apskati, riepām ir šie 4 mm, tas nenozīmē, ka ar šīm riepām varēs braukt visu ziemu, jo aptuveni mēneša laikā šīs riepas vairs neatbildīs ceļu satiksmes noteikumiem un var būt bīstamas satiksmei ziemas apstākļos," stāsta Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks.

Eksperts piebilst, ka "liela nozīme ir arī pareizai riepu glabāšanai. Tās nedrīkst turēt ārā, īpaši tiešu saules staru ietekmē. Gumija var ļoti ātri zaudēt savas elastības funkcijas, kas noteikti padarīs šādas riepas par bīstamām. Labāk tās turēt kādā telpā, ēnā, un, ja tās ir saliktas viena virs otras, ik pa laikam samainīt tās vietām, lai nav tā, ka vienai riepai ir vislielākais svars virsū, jo ilga turēšana var izmainīt riepas karkasa formu, var sākt veidoties deformācija."

Salīdzinot autovadītāju sniegtās atbildes, var secināt, ka sievietes cenšas mainīt riepas savlaicīgāk – oktobrī uz ziemas riepām pāriet 36% autovadītājas sievietes; un 26% – vīrieši. Savukārt t.s. vissezonas riepas biežāk izvēlas vīrieši (13%) nekā sievietes (7%).

Oktobrī riepas visbiežāk maina autovadītāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem (37%), kā arī autobraucēji vecumā no 40 līdz 49 gadiem (33%). Vissezonas riepas visbiežāk izvēlas autovadītāji vecumā no 60 līdz 74 gadiem (17%).

Lai izvairītos no liekiem riskiem un sekmētu drošību uz ceļiem, ieteicams vadīties nevis pēc kalendāra, bet temperatūras rādītājiem. Ja temperatūra krītas zem +7°C grādiem, vasaras riepu gumija paliek cietāka un jūtami zaudē saķeres ar ceļa segumu īpašības. Attiecīgi tas nozīmē arī problēmas un potenciāli bīstamas situācijas līkumos vai strauji bremzējot. Pētījumi liecina, ka bremzēšanas ceļš pie +6°C grādiem vasaras riepām ir ievērojami garāks nekā ziemas riepām.