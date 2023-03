Uzņēmuma auto nav tikai darba zirgs, tas spēj daudz vairāk

23% cilvēku piekristu saņemt mazāku algu, ja uzņēmuma transportu varētu izmantot privātām vajadzībām, liecina Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda pētījums. Tas tikai pierāda, ka darba auto un varbūt pat viss autoparks var spēlēt nozīmīgāku lomu, nekā uzņēmumi domā, neatkarīgi no tā, vai kompānija nodarbojas ar preču pārvadājumiem vai biroja piederumu tirdzniecību. Turklāt manāma vēl kāda arvien aktuālāka tendence – darba auto aizvien biežāk kļūst ne tikai par praktisku rīku uzdevumu veikšanai, bet kalpo arī tēla uzlabošanai un palīdz vairot darbinieku apmierinātību.

Uzņēmumi mašīnas neizvēlas nejauši

Mūsu kaimiņi lietuvieši šim tematam pievērsuši īpašu uzmanību, izstrādājot pat speciālu mājaslapu, lai ikviens varētu publiski aplūkot valsts uzņēmumu īpašumā esošo auto sarakstu. Turklāt atsevišķā slejā ir norādīts gan katra transportlīdzekļa motora tips, gan arī CO2 izmešu daudzums.

Runājot par darba auto izvēli, žurnāla "Profi" redaktors un konkursa "Latvijas Gada auto" ilggadējais žūrijas biedrs Guntars Pulss uzskata, ka katrai organizācijai ir savas prioritātes, tāpēc izstrādāt vienotas vadlīnijas nav iespējams. Tomēr ekspluatācijas izmaksas un citi finanšu rādītāji nevar palikt pēdējā vietā pat lielākajos uzņēmumos: "Es nedomāju, ka pat organizācijas ar lielu budžetu var ignorēt mašīnas kopējās izmaksas, respektīvi – cenu, ar ekspluatāciju saistītos izdevumus un atlikušo vērtību. Iespējams, vairāk no ekonomiskā aspekta skatās uzņēmumi, kam ir liels autoparks, kas dažāda līmeņa menedžeriem iegādājas desmitiem vai simtiem mašīnu. Tādiem nepieciešama gan lēta ekspluatācija, gan pēc iespējas vienveidīgāki modeļi."

Šādām vajadzībām vislabāk atbilst tās auto markas, kas piedāvā modeļus no mazākajiem pilsētas hečbekiem un krosoveriem līdz pat vieglajiem komercauto. Viens no tādiem ir "Peugeot", turklāt daudzus šīs kompānijas modeļus var izvēlēties gan ar iekšdedzes dzinēju, gan ar "plug-in" hibrīdu, gan arī pilnībā elektriskās versijās. Tas ļauj uzņēmumiem visu autoparku komplektēt no viena piegādātāja, kā arī optimizēt mašīnu uzturēšanu, jo visu apkopi var veikt vienā vietā.

Darbiniekiem patīk brīvība

Finanšu pakalpojumu uzņēmuma "GE Capital" aptauja liecina, ka tā automašīnas kalpo kā laba motivācija darbinieku piesaistīšanai un noturēšanai. 33% respondentu darba auto minēja kā izšķirošo faktoru, lai piekristu amatam, savukārt 16% atklāja