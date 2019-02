Vācieši negrasās atteikties no saviem automobiļiem klimata dēļ

Par spīti satraukumam par globālās sasilšanas sekām un gaisa piesārņošanu, vācieši negrasās atteikties no saviem automobiļiem, liecina pirmdien publicētie aptaujas rezultāti.

Uz jautājumu, vai viņi būtu gatavi iztikt bez sava automobiļa vides aizsardzības vārdā, 63,9% respondentu atbildējuši vai nu "drīzāk nē", vai arī "nekādā gadījumā".

Saskaņā ar aptauju, kuru pēc Berlīnes laikraksta "Tagesspiegel" pasūtījuma veicis sabiedriskās domas pētniecības uzņēmums "Civey", intervējot aptuveni 2500 respondentu, tikai 27,7% aptaujāto pauduši gatavību apsvērt šāda upura iespēju.

Vislielāko atturību pret iespēju atteikties no sava automobiļa izrādījuši lauku apvidu iedzīvotāji, kamēr to pilsētnieku skaits, kas būtu gatavi atteikties no savā īpašumā esoša spēkrata, pārsniedzis 50%.

Tajā pašā laikā vairāk nekā trīs ceturtdaļas vāciešu, bažījoties par vides aizsardzību, atzinuši, ka federālā valdība nedarot pietiekami daudz sabiedriskā transporta jomā un pietiekami neatbalsta velosipēdistus.

Vienlaikus 55,9% respondenti iebilst pret valdības ieceri no 2030. gada pārtraukt ar iekšdedzes dzinēju darbināmu automašīnu reģistrēšanu.