Vācijā autodīleri 'Lada' vietā tirgos ķīniešu elektromobiļus

Krievijas automobiļu markas "Lada" importētājs Vācijā "Lada Automobile GmbH" atradis jaunus partnerus – jau no jūlija "Lada" dīlercentros Vācijā uzsākts tirgot ķīniešu mazizmēra elektromobiļus "ZhiDou D2S", bet no rudens krievu markas autosalonos Vācijā nonāks arī ķīniešu furgons "Joylong EW5".

"Lada" marka Eiropas tirgu pameta arvien stingrāko ekoloģisko normu dēļ, kurām šobrīd ražošanā esošie krievu spēkrati vairs neatbilst. Tādēļ līdzšinējie "Lada" dīlercentri Rietumeiropā bija spiesti meklēt jaunus tirdzniecības partnerus.

"ZhiDou" ir meitasuzņēmums Ķīnas lielajam autoražotājam "Geely", bet tā elektromobilis "D2S" debitēja vēl 2016. gadā. Šāds divvietīgais elektromobilis ar pilnu uzlādi spēj nobraukt līdz 180 kilometru distanci. "ZhiDou D2S" elektromobilis maksā no 20 tūkstošiem eiro – par šādu naudu Vācijā bija iespējams iegādāties maksimāli aprīkotu "Lada Vesta SW Cross" universāli.

Savukārt "Joylong" marka plašāk ir pazīstama ar saviem "Toyota" pakaļdarinājumiem. Piemēram, "EW5" furgons vizuāli īpaši neatšķiras no "Toyota Hiace". Ķīniešu pakaļdarinājums ir aprīkots ar 136 ZS jaudīgu elektromotoru, kas bez atkārtotas akumulatoru uzlādes ļauj nobraukt līdz 325 km distanci.

Tomēr Vācijas "Lada" dīleru sadarbība ar ķīniešu autoražotājiem neietekmēšot attiecības ar "AvtoVAZ" – pēc dažiem gadiem krievu autoražotājs atgriezties Eiropā ar jauniem modeļiem un motoriem, kas atbildīs stingrajām ekoloģiskajām normām. Visticamāk, Eiropas tirgus atkarošanu "AvtoVAZ" sāks ar nākamās paaudzes "Ņiva" apvidnieku.



2018. gadā "Lada" spēkrati visā pasaulē tika realizēti 395 tūkstoš vienībās. No tiem 5325 eksemplāri nonāca ES tirgū. Šajā reģionā vispopulārākais "Lada" modelis bija "4x4" – tos Eiropā iegādājās 2341 vienībā, kas ir par 344 eksemplāriem vairāk nekā gadu iepriekš. Tikmēr uz "Dacia Logan" bāzes izstrādāto "Lada Vesta" modeli, kas šeit maksāja no 16 tūkstošiem eiro, Eiropā nopirkuši 1296 cilvēki. "Lada 4x4" cena Vācijā bija no 12 tūkstošiem eiro.