Vācijas Gada auto konkursā 'Peugeot 308' pārspējis vietējā ražojuma modeļus

Autobūves nozare Vācijas ekonomikai ir īpaši svarīga, tāpēc šīs valsts ražotāji saņem īpašu atbalstu no vietējiem auto apskatniekiem un patērētājiem. Tas jo sevišķi pamanāms, ja aplūko šīs valsts Gada auto konkursa uzvarētājus, kuru vidū parasti dominē vācu auto.

Ārvalstu autoražotājiem ir ļoti grūti uzvarēt, taču modeļi, kas izrādās pārāki par saviem konkurentiem, spēj mainīt pat vācu ekspertu domas. Jaunākais piemērs ir "Peugeot 308", kas uzvarēja kompaktauto klasē "Vācijas Gada auto 2022" konkursā, pārspējot "Opel Mokka" un "Škoda Fabia". Pavisam šajā kategorijā piedalījās 11 pretendenti.

Kompaktauto klasē vērtēti tika ne vien C segmenta auto, bet arī mazāki pilsētas braucamie. Galvenais kritērijs – bāzes komplektācijas cena nedrīkst pārsniegt 25 000 eiro. Uzvara šajā nozīmīgajā kategorijā tika izcīnīta, pateicoties "Peugeot" izstrādātajai "Power of Choice" stratēģijai. Respektīvi – pircēji jauno 308. modeli var iegādāties vai nu ar kādu no benzīna un dīzeļa dzinējiem, vai arī ar vienu no diviem dažādiem uzlādējamiem hibrīda dzinējiem.

Vācu žurnālistus pārliecināja "Peugeot" tehnoloģijas un, iespējams, visvairāk tieši jaunākās paaudzes "i-Cockpit" mērinstrumentu panelis, kas ir pielāgojams ikviena autobraucēja vajadzībām. Konservatīvie vācu apskatnieki uzslavēja arī franču dizainu un labi pieskaņoto jaunā stila logo, kas simbolizē jaunu posmu zīmola vēsturē.



Žurnāla "Klubs" auto eksperts Toms Timoško atzīst, ka šis ir gadījums, kad uzslavu ir vairāk nekā kritikas: ""Peugeot 308" izskatās teicami gan no ārpuses, gan salonā. Īpaši, ja jums patīk "i-Cockpit" koncepts, kad stūre ir zemāk par instrumentu paneli. Nevienam citam tāda nav. Auto izraisa pozitīvas emocijas, tas nav vienkārši kārtējais hečbeks."

Pēc Timoško teiktā, 308. modelis ir pat labāks par "Volkswagen Golf", kas savā klasē vienmēr bijis neapstrīdams līderis: ""Peugeot 308" ir viens no savas klases līderiem, un jaunās paaudzes modelis vairākos aspektos pat pārtrumpojis "Golf". Francūža salona skārienjutīgo pogu koncepts izdevies ļoti veiksmīgs, kas ražotājiem nemaz tik bieži nesanāk. Skārienjutīgās pogas jūs varat mainīt pašā panelī, nevis ekrānā – kā viedtālrunī sev svarīgākās lietotnes izkārtojot rindā. Turklāt pogas ir pietiekami lielas, tāpēc braukšanas laikā tām nav jātrāpa precīzi vienā punktā. Neko tādu līdz šim nevienā auto neesmu redzējis."

Toms uzsver arī, ka šim modelim ir iespaidīgs aprīkojums, piemēram, sēdekļi ar vairākām masāžas programmām. Un, ja likumdošana šobrīd atļautu pārvietoties ar autonomajiem auto, "Peugeot 308" daļa nepieciešamo funkciju būtu jau gatavas.

Žurnāla "Klubs" auto eksperts piebilst, ka "Peugeot 308" versiju klāstā ir arī divi uzlādējamie hibrīdi (ar 180 vai 225 ZS jaudu), bet pilnīgi pietiek arī ar vājāko versiju: "Teorētiski tikai ar akumulatora enerģiju iespējams nobraukt līdz pat 60 km, bet praksē tie noteikti būs vismaz 40 km. Jāsaprot, ka franču autobūve sen vairs neatbilst vecajiem mītiem. Turklāt francūži piedāvā inovatīvus dizaina risinājumus, un to modeļi ir spilgtās krāsās. Tas ļoti labi strādā. Lai gan vidējais pircējs neiekāps un neizmēģinās vairākus auto, iespējams, vācu auto cienītāju domas mainītos, ja viņi pirms iegādes veiktu testa braucienus ar vairākām mašīnām."