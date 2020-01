Vācijas vides aktīvisti apsūdz 'Volvo' manipulēšanā ar dīzeļdzinēju izmešiem

Vācijas vides aktīvistu organizācija "Deutsche Umwelthilfe" (DUH) atklājusi, ka Zviedrijas autobūves kompānijas "Volvo" ražotie vieglie apvidus automobiļi rada ievērojami lielāku kaitīgo izmešu apjomu, nekā tas atļauts Eiropas Savienībā (ES), teikts ceturtdien publiskotajā organizācijas paziņojumā.

DUH pētnieki atklājuši, pēc organizācijas domām, nepārprotami nelikumīgu ierīci, kad veikuši "Volvo XC60" izmešu mērījumus reālos braukšanas apstākļos.

Temperatūrā no deviņiem līdz 22 grādiem pēc Celsija "Volvo" dīzeļdzinējs radījis četras reizes lielāku slāpekļa oksīdu apjomu, nekā to pieļauj "Euro 5" standarti, vēsta DUH. Savukārt, ārējās temperatūras sensoram atdziestot robežās no mīnus četriem līdz nullei grādu, šis apjoms palielinājies pat 12 reizes, piebilst organizācija.

Šī ir pirmā reize, kad "Volvo" ticis apsūdzēts manipulēšanā ar dīzeļdzinēju kaitīgajiem izmešiem.

Ķīnas kompānijai "Geely" piederošais "Volvo" šīs apsūdzības gan noraida.