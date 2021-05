Vācu vai franču: kā laika gaitā mainīt auto marku uztveri?

Pērkot jaunu auto, ikviens vēlas, lai tas atbilstu viņa gaumei un vēlmēm. Auto ražotāji un jauno spēkratu tirgotāji nopūlas, lai radītu spēcīgu pirmo iespaidu, taču, kā zināms, reālā dzīve sākas aiz spožo tirdzniecības zāļu durvīm.

Atkarībā no auto markas un modeļa ekspluatācijā var atgadīties pa ķibelei, un automobiļi, tāpat kā viss cits šajā dzīvē, nolietojas. Tomēr ir atšķirība starp atsevišķiem sīkumiem, vai tie būtu tehniski vai saistīti ar lietošanas īpatnībām, un hroniskām problēmām, kuru dēļ servisā jāatgriežas vēl un vēl.

Lai palīdzētu viest skaidrību, populārais britu auto izdevums "Carbuyer" katru gadu veic plašu automašīnu īpašnieku aptauju nolūkā uzzināt tos ražotājus un modeļus, ar kuriem klienti ir visapmierinātākie.

Šādi pētījumi mēdz atklāt interesantus datus un likt mainīt domas par šķietamo "status quo". Tā, piemēram, pirms četriem gadiem "Carbuyer" reitingā "Peugeot" ierindojās tikai 17. vietā, taču jaunākā aptauja parāda, ka franču autoražotājs ir spējis ievērojami mainīt cilvēku domas. Pērn "Peugeot" sasniedza daudz labāku rezultātu nekā pirms četriem gadiem un īpašnieku apmierinātības indeksā ieņēma 8. vietu, aiz sevis atstājot "Audi", BMW un "Volkswagen".

Ir grūti mainīt jau iesakņojušos viedokli

Automašīnas turēšana neaprobežojas ar līzinga maksājumiem un degvielas uzpildīšanu. Apmierinātība ar transportlīdzekli ir atkarīga no daudziem faktoriem, un bieži vien patiesā aina atklājas tikai garākā ekspluatācijas periodā.

Pēc "Auto Bild Latvija" redaktora Toma Timoško teiktā, stereotipiem ir milzīgs spēks un pat īstu auto entuziastu vidū klīst auto mīti, kas 2021. gadā šķiet komiski vai pat muļķīgi.

"Tas ir dzīves fakts. Cilvēkiem ļoti patīk vispārināt. Cik nav dzirdēts, ka visas franču mašīnas vajā defekti un tikai vācieši spēj izgatavot izturīgus, uzticamus automobiļus. Ja tā būtu tiesa, visi cilvēki brauktu tikai ar vācu spēkratiem," teic pieredzējušais autožurnālists.

To, kā rodas aizspriedumi, cilvēciski var saprast. Ja automobilists nopērk braucamo un viņam ar to ir problēmas, visdrīzāk viņš to saviem draugiem neieteiks, un vilšanās iespaidā var rasties uzskats – ja ar konkrētu marku ir problēmas, tad uzticams nav neviens tās modelis.

Tomēr šāds redzējums neatbilst tam, kā ar savas produkcijas uzlabošanu nodarbojas ražotāji. Populāros modeļus izgatavojot desmitiem un pat simtiem tūkstošu lielās partijās, atkārtotas problēmas drīz tiek novērstas.

Katrs autoražotājs vēlas savus jaunos modeļus padarīt labākus

Tāpat kā katrs mākslinieks ļoti vēlas, lai viņa nākamais albums vai dziesma būtu labāka par iepriekšējo, autoražotāji pastāvīgi strādā, lai automobiļu jaunā paaudze būtu vēl izturīgāka, ērtāka un tehniski progresīvāka.

"Kad ražotājs strādā ar modeļa jauno paaudzi, tas parasti patur visas labās lietas, kas klientiem patikušas priekšgājējā, savukārt kļūdas tiek novērstas, vai nu konstrukciju pilnveidojot vai radot jaunu. Inženieri un dizaineri pastāvīgi meklē risinājumus, kā jauno modeli padarīt labāku visos iespējamajos veidos, un neaprobežojas, vienkārši uzstādot glītākus lukturus," norāda Timoško.

Jauna modeļa vai paaudzes izstrādes laikā katra automašīnas daļa tiek pakļauta vairākiem testiem, kuru mērķis ir noteikt, vai transportlīdzeklis kopumā un atsevišķas tā daļas spēs nodrošināt vēlamo sniegumu reālos apstākļos. Tāpēc speciālistu grupas bieži vien pavada vairākas nedēļas vai pat mēnešus, izmēģinot automašīnas dažādās valstīs, tostarp testējot gan ārkārtīgi karstumā, gan aukstumā.

Šāda pārbaudes procesa rezultāts ir modelis, kas ir izturīgāks un uzticamāks nekā iepriekšējā gada automašīna, nemaz nerunājot par iepriekšējo paaudzi. Tomēr ražotāji zina, ka par spīti šīm pūlēm nav viegli mainīt viedokļus, kas jau iesakņojušies cilvēku uztverē.

Tipisks piemērs ir "Peugeot 3008", kura aktuālā paaudze tirgū ir kopš 2016. gada. Ja 2019. gadā "Carbuyer" klientu apmierinātības reitingā "3008" ierindojās septītajā vietā, tad pērn "Peugeot" populārais SUV ieguva sudraba godalgu. Tas skaidri parāda, ka izmaiņas ne vienmēr var notikt ātri, taču, pastāvīgi uzlabojot kvalitāti un komfortu, cilvēku viedokļi mainīsies.

Vairāki citi autoražotāji ir guvuši līdzīgus panākumus. Piemēram, "Toyota" un "Honda" ir ierindojušies līdzās "Peugeot", un abi ir pazīstami kā lieli masu ražotāji.

"Katram ražotājam ir sava politika un prakse, taču, saņemot atsauksmes no klientiem un pārstāvjiem, ar savas produkcijas pakāpenisku uzlabošanu nodarbojas pilnīgi visi, nemaz nerunājot par to darbu, kas tiek ieguldīts katras jaunas paaudzes izstrādē. Tāpēc, ja ražošana ir turpinājusies ilgāku laiku, pircējs var būt diezgan drošs, ka tā saucamās "bērnu slimības" ir novērstas. Un, jo populārāka produkcija, jo drīzāk tiks risinātas problēmas, kas savukārt pie nopietnas ražotāja attieksmes vēl vairāk stiprinās produkta un zīmola reputāciju," rezumē "Auto Bild Latvija" redaktors.