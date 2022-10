Vai ātrā uzlāde kaitē elektroauto akumulatoram

Iekšdedzes automašīnu īpašnieki ir pieraduši uzpildīt degvielas tvertni gandrīz acumirklī, un bieži vien kā vienu no iemesliem, kāpēc nevēlas pāriet uz elektrotransportu, viņi min salīdzinoši ilgo akumulatora uzlādi. Ražotāji strādā pie šīs problēmas, un pēdējos gados panāktais progress gan nobraucamā attāluma, gan uzlādes jomā ļauj tuvoties vecajiem ieradumiem. Taču tas rada citu jautājumu – vai ātrā uzlāde nekaitē akumulatoram?

Ar modernu akumulatoru – līdz pat miljonam kilometru

Ražotāji pastāvīgi uzlabo elektroauto tehniskos rādītājus. Tiek uzlabota akumulatoru konstrukcija un izmantotie materiāli, kā arī optimizēts uzlādes ātrums. Tomēr starp šiem trim parametriem – akumulatora lielums, sniedzamība un uzlādes ātrums – ir jāatrod līdzsvars.

Piemēram, automašīna ar salīdzinoši nelielu 30 kWh akumulatoru ar pilnu uzlādi nobrauks aptuveni 200 km. Izmantojot 50 kW staciju, tās uzlāde no 10 līdz 80% var aizņemt mazāk nekā pusstundu. Ar lielāku akumulatoru, kura ietilpība ir, piemēram, 70 kWh, var nobraukt vismaz divreiz tālāk, bet uzlāde 50 kW stacijā no 10 līdz 80% vilksies divkārt ilgāk.

Lai atrisinātu šo problēmu, ražotāji savās mašīnās uzstāda augstāka sprieguma jeb 800 voltu sistēmas. Piemēram, "Hyundai Ioniq 5" ar 77,4 kWh akumulatoru 350 kW stacijā no 10 līdz 80 procentiem tiks uzlādēts vien 18 minūtēs. Līdzīgi ir arī ar daudz dārgākiem "Audi e-tron GT" un "Porsche Taycan". Tomēr jaunās 800 V sistēmas rada pamatotu jautājumu – vai tas nekaitē akumulatoram?

"800 voltu sistēmas palīdz vairākos tehniskos aspektos, piemēram, nevajag tik biezus vadus un visu barošanas bloku var veidot vieglāku. Tomēr braucēji 800 V sistēmu priekšrocības pamana vien uzlādes laikā, jo caur vienu un to pašu savienojumu ar divreiz lielāku spriegumu var nodot divreiz lielāku jaudu. Manuprāt, ātrās uzlādes standartam vajadzētu būt no 350 līdz 1000 V, jo īpaši – lielākiem vieglajiem un komerciālajiem auto ar lielāku akumulatoru. Uz to pārorientējas arī uzlādes staciju operatori," stāsta elektriskās piedziņas eksperts un "Eleport Latvija" vadītājs Kārlis Mendziņš.

Tomēr tas neatbild uz svarīgo jautājumu – vai sistēmas, kas sekmē ātrāku uzlādi, nesekmē arī ātrāku nolietošanos?

"Spriegumam nav nekāda sakara ar akumulatoru mūža ilgumu, šīs lietas nevajag saistīt. Vislielākā ietekme uz kalpošanas laiku ir akumulatorā izmantotajai tehnoloģijai. Mūsdienās bieži tiek izmantotas termoregulācijas sistēmas, un tikai ļoti nedaudzos ir NCA jeb niķeļa-kobalta-alumīnija tehnoloģija. Arvien biežāk sastopamie NMC jeb niķeļa-mangāna-kobalta tehnoloģijas akumulatori bez problēmām iztur 2000 uzlādes ciklus un var piedzīvot pat 3000 ciklus – ar nosacījumu, ka netiek nepārtraukti pielādēti līdz 100%. Ir viegli aprēķināt – ja ar vienu uzlādi nobraucat vidēji 300 km, šāds akumulators savā dzīvē var veikt gandrīz miljonu kilometru. Piemēram, "Tesla" automašīnās tiek izmantota NCA tehnoloģija, tāpēc akumulatori var izturēt līdz 1000 cikliem pat ar intensīvu dzesēšanu. Cikls elektroauto gadījumā nozīmē, ka elektrība tiek tērēta un uzpildīta pēc formulas 0-100-0%," skaidro Mendziņš.

Taču paši ražotāji jau elektromobilī iestrādā aizsardzību. "Šī sistēma nemaz neļauj akumulatorus ekspluatēt šādā 0-100-0% ciklā. Reālie cikla parametri ir atkarīgi no ražotāja, bet var pieņemt, ka tas ir 5-95-5, bet tas akumulatora mūžu ievērojami pagarina. Un tā jau arī iznāk – mēs reti kad pie stacijas piebraucam ar 0% un reti kad piepildām līdz 100%. Attiecīgi, rēķinot pēc ciklu skaita, akumulatoru mūžs pagarinās vēl vairāk," norāda elektromobilitātes eksperts.

Tas nozīmē, ka tādi modeļi kā "Porsche Taycan", "Audi e-tron GT" un arī "Hyundai Ioniq 5", kas uzlādes standartu ziņā neatpaliek no daudz dārgākiem elektroauto, izmanto gan 800 V sistēmu, gan NCA tipa akumulatorus, gan ilgi kalpos, gan būs ātri uzlādējami.

Ātrāka uzlāde īpaši noder ceļojot

Lai gan ilgu laiku tika uzskatīts, ka elektroauto vairāk piemēroti pilsētai, tagad lielāki akumulatori un ātrāka uzlāde ļauj doties arī braucienos uz ārzemēm. Žurnāla "Profi Latvija" redaktors un "Latvijas Gada auto" žūrijas biedrs Guntars Pulss ir izmēģinājis daudzus elektroauto – gan vecākas paaudzes modeļus, gan modernus ar 800 V sistēmu. Pēc viņa teiktā – lai gan "Ioniq 5" nav pats ekonomiskākais elektroauto, tā priekšrocība ir ātra uzlāde.

"Ja jums ir ļoti ekonomisks elektroauto, labā lieta ir tā, ka varat aizbraukt diezgan tālu, bet, ja vērtējam, kas ir labāks, – tad ātrā uzlāde to kompensē. Piemēram, "Ioniq 5" nav ļoti efektīvs patēriņa ziņā, taču rezerves tas atjauno ātrāk nekā "Volkswagen ID.4" vai "Škoda Enyaq iV". Jā, veiktspējas ziņā jūs zaudējat apmēram 15%, toties uzlāde ir par pusi ātrāka, tātad principā jūs joprojām galā nonākat ātrāk," rēķina Guntars Pulss.

Pulss vēl vienu piemēru, kad, pateicoties ātrākai uzlādei garākos braucienos, to pašu attālumu var nobraukt ātrāk nekā ar modeli, kas patērē mazāk enerģijas. "Vecāks "Hyundai Ioniq Electric" ir ļoti ekonomisks – tam ir mazs akumulators, attiecīgi ļoti mazs patēriņš. Jaunākajam "Ioniq 5" ir pretēji – tam ir liels akumulators, bet tas nav tik ekonomisks. Salīdzinājumam: atbraukšana no Minhenes ar veco modeli prasītu 25 stundas, bet ar jauno to pašu attālumu var veikt 20 stundās," saka Guntars.

Elektroauto tehnoloģijas attīstās zibenīgi un dažādos virzienos, tāpēc ražotāji spēj strādāt pie vairākām problēmām vienlaikus: palielināt akumulatoru ietilpību un ļaut ar vienu uzlādi nobraukt tālāk, savukārt ātrā uzlāde palīdz ietaupīt laiku ceļā. Ne mazāk svarīgs ir fakts, ka tādējādi netiek ietekmēts akumulatora kalpošanas laiks, tāpēc moderno elektroauto priekšrocības var izmantot vēl efektīvāk.