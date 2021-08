Vairāk nekā 40% jauno auto tirgus pieaugums – VW un 'Audi' atlabis pēc Covid-19 krīzes

Uzrādot veiksmīgus 2021. gada pirmos septiņus mēnešus, "Audi" automobiļu importētājs Latvijā un Lietuvā un "Volkswagen" (VW) vieglo un komerciālo automobiļu importētājs Baltijas valstīs ziņo ne tikai par Baltijas tirgus atlabšanu, bet arī par tā strauju izaugsmi.

Salīdzinājumā ar pērnā gada pirmajiem septiņiem mēnešiem "Audi" un VW piegādāto automašīnu skaits pieaudzis par vairāk nekā 40%, bet pasūtījumu skaits sasniedzis visu laiku augstāko līmeni un palielinājies par 108% salīdzinājumā ar 2020. gada pirmajiem septiņiem mēnešiem.

Pašreizējo tirgus atlabšanu veicina divi galvenie faktori. Pirmkārt, tā ir patērētāju pārliecības atjaunošanās, kurai seko aizvien lielāka interese par VW un "Audi" produktu portfeli, jo sevišķi SUV modeļu klāstu.

VW ziņo, ka SUV tirdzniecības apjoms palielinājies un šobrīd veido 55% no zīmola kopējā pārdošanas apjoma, salīdzinot ar 38% 2020. gada pirmajos septiņos mēnešos. Pieprasītākais modelis ir "VW Tiguan", kuram seko "T-Cross" un "T-Roc", kas kopīgi dominē iecienītākajā mazo SUV segmentā. Savukārt "Audi" ziņo par lielu interesi pēc "Q5" un "Q7" apvidniekiem, kas klientus piesaista visvairāk.

Otrkārt, tas ir būtisks intereses kāpums par elektriskajiem un hibrīda automobiļiem – elektrisko automašīnu pārdošanas apjoms Latvijā pieaudzis par vairāk nekā 113,7%, VW un "Audi" elektrisko automobiļu tirdzniecība kāpusi par vairāk nekā 142,1% un VW ir pirmā izvēle starp jauniem elektroauto pircējiem Baltijā ar gandrīz 28% tirgus daļu.

Arī "VW Light Commercial Vehicles" ierindojies starp elektrisko transportlīdzekļu segmenta līderiem, "e-Crafter" esot uzņēmumu pieprasītākajam automobilim visās Baltijas valstīs.

Vienlaikus patērētāji visās Baltijas valstīs arī veicina pieprasījuma pieaugumu pēc hibrīda automobiļiem – jaunais "Tiguan eHybrid" vien dažu mēnešu laikā kopš nonākšanas tirgū spējis tirdzniecības apjomu audzēt par 20%, piesaistot klientus ar ekonomisko un videi draudzīgo risinājumu. "Premium" tirgus segmentā "Audi" elektrisko un hibrīda automobiļu tirgus daļa pieaugusi no 3% līdz 15%.

"Par spīti nepārtraukti nepastāvīgajai situācijai autoražošanas nozarē, kā arī pasaulē kopumā, gada pirmajos septiņos mēnešos mums ir izdevies sasniegt mūsu ambiciozākos mērķus. Mēs redzam, ka klientu pārliecība ir atgriezusies, un mēs esam priecīgi par uzticību, ko viņi izrāda VW un "Audi" zīmoliem. Mēs ceram turpināt šo izaugsmi atlikušajā gadā, taču tas būs grūts uzdevums, ņemot vērā ražošanas sarežģījumus, ko rada globālais pusvadītāju deficīts. Tāpēc mēs pateicamies mūsu klientiem par viņu uzticību un laipni lūdzam viņus būt pacietīgiem, jo piegāžu laiks šobrīd ir ilgāks, nekā parasti," uzsver "Audi" un VW automašīnu importētāja izpilddirektore Ilze Grase-Ķibilde (attēlā).

Turpinot veiksmīgo elektromobilitātes un digitalizācijas tendenci, VW tirgus daļa Baltijas valstīs pieaugusi par gandrīz sešiem procentpunktiem, tai veidojot 15,8%. VW pārdošanas apjoms salīdzinājumā ar 2020. gada pirmajiem septiņiem mēnešiem palielinājies par 43%. VW arī stiprina savas vadošās pozīcijas elektrisko automobiļu segmentā. Gada pirmajos septiņos mēnešos elektrisko automašīnu piegādes salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn pieaugušas par 30%.

Populārākais elektrisko automobiļu modelis šogad ir "VW ID.3", kas tagad arī pieejams ar mazāko 55 kWh akumulatoru un 34 990 eiro sākumcenu. Kā vadošais elektroauto ražotājs VW šobrīd piedāvā vienu no lielākajiem elektrisko automobiļu portfeļiem tirgū – mazo "e-up", "Golf" izmēra "ID.3", divus apvidus auto "ID.4" un "ID.4 GTX" ar pilnpiedziņu, bet piektais modelis – premium SUV "ID.5" šim klāstam pievienosies 2022. gadā.

Pateicoties spēcīgajiem "Crafter" un "Multivan" modeļu, kā arī pilnībā elektriskā "e-Crafter" modeļa tirdzniecības apjoma rādītājiem, "VW Light Commercial Vehicles" pārdošanas apjoms pieaudzis par 38%, salīdzinot ar 2020. gada pirmajiem septiņiem mēnešiem.

Ar pārsteidzošo "Crafter" pārdošanas apjoma kāpumu par 74% un "Multivan" tirdzniecības apjoma pieaugumu par 63% salīdzinājumā ar 2020. gada pirmajiem septiņiem mēnešiem, VW nodrošinājis 11,4% Baltijas komerciālo transportlīdzekļu tirgus daļu.

Nākamais nozīmīgais pavērsiens "VW Light Commercial Vehicles" būs jaunā "Multivan 7" iepriekšpārdošanas uzsākšana šī gada oktobrī, kurai sekos pirmā "VW Passenger Cars" un "VW Light Commercial Vehicles" kopīgā produkta – "ID.Buzz" pilnībā elektrisko automobiļu saimes – pasaules pirmizrāde 2022. gadā.

Lai arī "Audi" piegāžu rādītāji globālā pusvadītāju deficīta dēļ bijuši pieticīgi, automobiļu pasūtījumu apjoms salīdzinājumā ar pagājušo gadu ievērojami palielinās, jo sevišķi SUV un elektrisko automobiļu modeļu klāstā. Līdzīgi kā VW, "Audi" ir viens no galvenajiem elektrisko automobiļu segmenta izaugsmes veicinātājiem – Latvijā īstenojot uzlādējamo "plug-in" modeļu kampaņu un prezentējot jauno "Audi Q4 e-tron", kopējā tirgus daļa salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir pieckāršojusies, kas ir labs rādītājs tam, ka klienti sāk aizvien vairāk uzmanības veltīt videi draudzīgāku automašīnu alternatīvām.

"Moller Baltic Import SE" ir "Møller Mobility Group AS" (iepriekš pazīstama kā "Møller Group") pilnībā piederošs uzņēmums, kas ir "Audi" automašīnu izplatītājs Latvijā un Lietuvā, bet VW automašīnu izplatītājs Baltijas valstīs. "Møller Mobility Group AS" ir grupas mātesuzņēmums, kurā strādā vairāk nekā 4 300 darbinieku Norvēģijā, Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Ar kopējo apgrozījumu vairāk nekā 28 miljardi Norvēģijas kronu (3 miljardi eiro) "Møller Mobility Group" ir viens no Ziemeļeiropas vadošajiem auto nozares uzņēmumiem. Grupas darbība aptver VW, "Audi", "Škoda", "SEAT" un VW komerctransporta importu, tirdzniecību un iegādes finansēšanu.