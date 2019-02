Vairāk nekā 700 autovadītāju uzlabojuši savas braukšanas prasmes ziemas apstākļos

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) organizētajās drošas ziemas braukšanas konsultācijās Rīgā, Jelgavā, Tukumā, Rēzeknē, Valmierā, Liepājā un Ventspilī šogad piedalījies rekordskaits cilvēku – vairāk nekā 700 autovadītāju.

"Šogad apmācības pirmoreiz tika aizvadītas Jelgavā, Tukumā, Liepājā un Ventspilī. Esmu patīkami pārsteigts par jauno konsultāciju norises vietu dalībnieku lielo aktivitāti, par ko liecina vien dažu dienu laikā "izķertais" pieraksts," stāsta Biķernieku trases drošas braukšanas eksperts un konsultāciju vadītājs Normunds Lagzdiņš.

Drošas braukšanas speciālisti nodarbību dalībniekiem skaidroja drošas braukšanas pamatprincipus, bremzēšanas ceļa garumu ziemas apstākļos, par šķēršļu apbraukšanu un par to, kā censties izvairīties no sadursmes, ja bremzēšanas ceļš ir nepietiekams. Tāpat interesentiem tiek sniegti skaidrojumi par auto riepu stāvokli, to izvēli atbilstoši ceļa apstākļiem un ikdienas braukšanas nosacījumiem.

"Ja iepriekšējos gados aktīvāki nodarbību apmeklētāji bija vīrieši, tad šogad lielāku aktivitāti izrādījušas tieši dāmas, nodrošinot līdzīgu apmeklētāju sadalījumu starp abiem dzimumiem. Priecē, ka šogad pieaugums manāms tieši jauno autovadītāju vidū, kuru braukšanas stāžs ir no 2 līdz 5 gadiem. Tas apliecina, ka jaunie autovadītāji saprot, ka drošas braukšanas pamatus apgūt ir svarīgi jau no pašiem autovadīšanas pirmsākumiem," skaidro Lagzdiņš.

Konsultāciju laikā tika veikts arī pētījums par reālo automobiļu riepu stāvokli. Kopumā autovadītāji ar katru gadu kļūst zinošāki kā braukšanas prasmju ziņā, tā arī ziemas riepu lietošanas jomā. Šī gada statistika liecina, ka par 5% palielinājies jauno riepu īpatsvars un cilvēki arvien vairāk uzmanību pievērš riepu stāvoklim. Tikai nepilnam procentam automobiļu riepu protektora dziļums bija mazāks nekā 4 milimetri.

Aktīvākie autovadītāji šogad izrādījās Kurzemes pusē – Ventspilī nodarbības apmeklēja 88 autovadītāju; savukārt Liepājā – 84. Drošas ziemas braukšanas konsultācijās šogad autovadītāji visbiežāk piedalījās ar "Audi" (15%), "Volkswagen" (14%) un BMW (12%) markas auto.

CSDD sadarbībā ar Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju jau kopš 2015. gada piedāvā autovadītājiem bez maksas uzlabot savas braukšanas iemaņas ziemas apstākļos. Piecu gadu laikā šajās apmācībās piedalījušies vairāk nekā 4500 autovadītāju.