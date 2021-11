Vairāk nekā puse autovadītāju izmantos iepriekšējo sezonu ziemas riepas

Tuvojas 1. decembris, un autovadītājiem tas nozīmē, ka jāsteidz savu auto aprīkot ar ziemas riepām. Katrs trešais (34%) auto īpašnieks Latvijā šajā ziemā savu auto aprīkos ar jaunām ziemas riepām, 33% izmantos pagājušajā gadā iegādātās riepas, 17% – trīs gadus vecas riepas, katrs desmitais (10%) riepas, kas vecākas par trim gadiem, bet 6% vēl nav izlēmuši, liecina "If Apdrošināšana" veiktā pētījuma dati.

"Kā rāda pētījuma dati, lielākā daļa autovadītāju Latvijā šogad savu auto aprīkos ar ziemas riepām, kas lietotas arī iepriekšējās sezonās. Tā ir ierasta prakse, jo kvalitatīvas riepas patiešām ir derīgas vairākām sezonām, taču ir kritiski jāizvērtē to stāvoklis – protektora dziļums, kas ziemas riepām nedrīkst būt mazāks par četriem milimetriem, riepu vecums, nodilums un tā vienmērīgums," komentē "If" transportlīdzekļu atlīdzību grupas vadītājs Ģirts Kubliņš.

"Jāņem vērā, ka riepu kalpošanas ilgumu nosaka vairāki kritēriji, piemēram, nobraukums, braukšanas stils, ceļu stāvoklis, kā arī paša auto tehniskais stāvoklis. Diemžēl pieredze rāda, ka ik gadu ir autovadītāji, kuri izvēlas neatbilstošas riepas, tādējādi riskējot apdraudēt gan paši sevi, gan citus ceļu satiksmes dalībniekus," Kubliņš.

Katrs ceturtais auto īpašnieks Latvijā ziemā izvēlas vissezonas riepas

Saskaņā ar pētījumu lielākā daļa auto īpašnieku Baltijā savu auto aprīkos ar ziemas riepām, tā norādījuši 58% aptaujāto Latvijā, 67% Lietuvā un 55% Igaunijā. Katrs ceturtais aptaujātais Latvijā (25%) izvēlas vissezonas riepas, bet 15% – riepas ar radzēm. Līdzīgi norāda arī aptaujātie Lietuvā – 24% izmantos vissezonas riepas, bet tikai 7% riepas ar radzēm. Krasi atšķirīga situācija gan ir Igaunijā, kur 43% norādījuši, ka izvēlēsies riepas ar radzēm.

"Dati rāda, ka vissezonas riepas ir pieprasītas Latvijas auto vadītāju vidū. Tam varētu būt vairāki iemesli, piemēram, šķietamais ietaupījums, kā arī tas, ka nav jāuztraucas par riepu uzglabāšanu. Taču patiesībā vissezonas riepas ir piemērotas valstīs, kur temperatūra ziemā nenoslīd zem 0 grādiem, bet ne Latvijā. Pat ja protektora dziļums ir pietiekams, vissezonas riepām veiktspēja uz apledojoša ceļa vai sniegā ir daudz zemāka nekā ziemas riepām. Šādos apstākļos bremzēšanas ceļa garums būs lielāks, bet auto vadāmība sliktāka," komentē "If" pārstāvis.

Igaunijā par riepām gatavi maksāt vairāk

Kā secināts pētījuma rezultātos, auto īpašnieki Igaunijā par ziemas riepām gatavi tērēt vairāk nekā Latvijā un Lietuvā. Katrs ceturtais aptaujātais (25%) Igaunijā parasti tērē 61 līdz 90 eiro par vienu riepu, 19% – 91 līdz 120 eiro, bet 17% – 31 līdz 60 eiro. Tikmēr Latvijā 36% aptaujāto iegādājas ziemas riepas par 31 līdz 60 eiro un tikai 8% gatavi tērēt 91 līdz 120 eiro.

Latvijā cenu par vienu no galvenajiem kritērijiem, iegādājoties ziemas riepas, biežāk norādījuši gados jauni auto īpašnieki vecuma grupā no 24 līdz 35 gadiem (37%), bet retāk – auto īpašnieki vecuma grupā no 45 līdz 55 gadiem (19%). Cena kā viens no svarīgākajiem kritērijiem ir arī tiem aptaujātajiem, kuri savam auto izvēlas vissezonas riepas (52%).

Kaut arī Latvijas normatīvie akti nosaka, ka ziemas riepas ir obligātas no 1. decembra, "If Apdrošināšana" speciālists aicina negaidīt pēdējo brīdi un ieplānot riepu nomaiņu laikus, jo prognozēts, ka naktīs temperatūra turpinās svārstīsies ap 0 grādiem, tādēļ ceļi no rīta var būt apledojuši.

"If" aptauju Baltijas valstīs veica sadarbībā ar institūtu "KOG", un tajā piedalījās vairāk nekā 3000 respondentu.