Vairāk nekā puse Latvijā šogad reģistrēto lietoto auto ir 11 līdz 29 gadus veci

No šā gada astoņos mēnešos kopumā Latvijā no jauna reģistrētajām 34 900 lietotajām automašīnām 58% jeb 20 549 spēkrati bija 11 līdz 29 gadus veci, liecina Auto asociācijas apkopotā informācija.

Savukārt 17% jeb 5973 auto bija vecumā no astoņiem līdz desmit gadiem, 13% jeb 4473 spēkrati – vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem, 10% jeb 3509 spēkrati – vecumā no viena līdz četriem gadiem. Tikmēr 259 auto bija vecumā virs 30 gadiem, bet vismazāk – 137 spēkrati – bija vecumā zem viena gada.

Tostarp augustā no kopumā reģistrētajām 5756 automašīnām 57,6% jeb 3313 bija 11 līdz 29 gadus vecas, 17,8% jeb 1025 spēkrati bija vecumā no astoņiem līdz desmit gadiem, 12,2% jeb 703 spēkrati – vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem, 11,3% jeb 650 spēkrati – vecumā no viena līdz četriem gadiem, savukārt 44 mašīnas bija vecumā virs 30 gadiem, bet 21 lietota automašīna – jaunāka par gadu.

Jau ziņots, ka Latvijā šogad astoņos mēnešos reģistrētas 34 900 lietotas vieglās automašīnas, kas ir par 22% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, liecina Auto asociācijas apkopotā informācija.

Tostarp 2021. gada augustā reģistrētas 5756 vieglās automašīnas, kas ir par 20% vairāk nekā 2020. gada augustā.