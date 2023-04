Vairākas Baltijas pirmizrādes – izstādē 'Auto 2023' Ķīpsalā

No 28. līdz 30. aprīlim Ķīpsalā notiks starptautiskā autoindustrijas izstāde "Auto 2023", kas pārsteigs ar vairākām Baltijas auto pirmizrādēm. Lai arī autobūve platiem soļiem tuvojas pilnīgai elektrifikācijai, vairāki izstādē aplūkojamie jaunie modeļi joprojām priecēs ar tradicionālo motoru rūkoņu.

No Modenas uz Ķīpsalu

Patiesi ekskluzīva pirmizrāde izstādē "Auto 2023" būs jaunās paaudzes "Maserati GranTurismo" sportiskais modelis, kas vēl pavisam nesen piedzīvoja pasaules mēroga prezentāciju. Modenā tapusī tīrasiņu sportiskā kupeja ir četrvietīgs automobilis, kam zem motora pārsega atrodas V6 biturbo benzīna dzinējs, kas atkarībā no versijas attīsta līdz pat 550 zirgspēkiem.

Foto: Publicitātes foto

Turklāt "GranTurismo" ir pieejama arī simtprocentīgi elektriskā versija, kas attīsta iespaidīgu 760 ZS jaudu. Ņemot vērā, ka arī "Maserati" ir apņēmies līdz 2030. gadam savā piedāvājumā pāriet uz elektrisko piedziņu, jaunais "GranTurismo" modelis ir viens no pēdējiem iekšdedzes mohikāņiem. Ķīpsalā būs apskatāms vēl arī "Maserati" apvidnieks "Grecale", tostarp visjaudīgākajā versijā "Trofeo" ar 530 ZS.

Korejieši – vieni no līderiem elektromobilitātē

Dienvidkorejiešu "Kia" un "Hyundai" šobrīd ir vieni no tehnoloģiskajiem līderiem elektromobiļu jomā, jo spēj savos modeļos piedāvāt 800 voltu sistēmu, kāda citiem autoražotājiem ir pieejama tikai modeļos, kuru cena ir rakstāma ar sešiem cipariem. Izstādē "Auto 2023" pirmizrādi piedzīvos "Hyundai" jaunākais elektromobilis "Ioniq 6".

Foto: Publicitātes foto

"Hyundai Ioniq 6", atšķirībā no jau pazīstamā "Ioniq 5", ir ieturēts sportisku plūdlīniju automobiļa veidolā. Arī šim modelim ir 800 V arhitektūra, kas nodrošina īpaši ātru akumulatora uzlādi – no 10 līdz 80 procentiem to var uzlādēt tikai 18 minūtēs. Savukārt ar pilnu akumulatoru pietiks, lai nobrauktu līdz pat 600 kilometru.

Divas franču modeļu pirmizrādes

"Renault" ir paplašinājis savu modeļu klāstu ar jaunu apvidnieku "Austral". Šis ir pirmais markas modelis, kas būvēts uz trešās paaudzes CMF-CD platformas, un tam ir jaunākā četru riteņu stūrēšanas sistēma "4Control Advanced". Savukārt spēka piedziņā tiek izmantota vieglā 48 voltu hibrīda tehnoloģija.

Foto: Publicitātes foto

Otrs Francijas autoražotāju modelis, kas izstādē piedzīvos pirmizrādi, ir "Citroën C4 X". Tas apvieno apvidnieka un fastbeka siluetu, tādējādi kļūstot par alternatīvu citkārt tradicionālajiem hečbekiem un apvidniekiem. Jaunais "C4 X" markas piedāvājumā tiek pozicionēts starp "C4" modeli un flagmani "C5 X". Automobilis pieejams kā ar iekšdedzes dzinējiem, tā arī simtprocentīgi elektriskajā versijā "e-C4 X".

Japāņu pikapi aiziet, korejiešu pikapi nāk vietā

Pikapu segments Eiropā vienmēr ir bijis pārstāvēts praktiski uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmiem modeļiem. Pēdējo dažu gadu laikā Eiropu pameta pāris līdz šim populāri japāņu ražotie pikapu modeļi, bet niša tādēļ nepaliks tukša. Izstādē "Auto 2023" būs apskatāms jaunums Latvijas tirgū – dienvidkorejiešu "SsangYong" markas modelis "Musso". Šis pikaps tiek komplektēts ar 202 ZS jaudīgu dīzeļdzinēju un ir pieejams par gana demokrātisku cenu, aizņemot cenā pieejamāko japāņu pikapu nišu un tādējādi kļūstot par izdevīgu izvēli konkurencē ar vācu un amerikāņu modeļiem.

Foto: Publicitātes foto

Arī "premium" auto segments kļūst elektrisks

"Audi e-tron" bija pirmais šī vācu autoražotāja sērijveida elektriskais automobilis, kas debitēja vēl 2018. gadā. Šogad izstādē tiks eksponēta tā modernizētā versija, kas ieguvusi arī jaunu nosaukumu – "Q8 e-tron". Šis automobilis pieejams arī sportiskāka veidola virsbūves versijā "Sportback". Modernizētajam elektriskajam apvidniekam ir optimizēta piedziņa, uzlabota aerodinamika, uzlādes efektivitāte un akumulatora ietilpība, kā arī palielināta sniedzamības rezerve – līdz pat 600 kilometriem.

Foto: Publicitātes foto

Otrs svaigais vācu jaunums – busiņš "Volkswagen ID.Buzz", kas pieejams tikai simtprocentīgi elektriskā versijā, tostarp komerctransporta modifikācijā "Cargo". Šis modelis ieguvis plašu atzinību par dizainu, tostarp arī Latvijas mēroga konkursā "Gada auto". "ID.Buzz" radīts kā ideoloģiskais pēctecis leģendārajam "hipiju busiņam", ar ko tam ir kopīgas vairākas dizaina iezīmes, turklāt VW piedāvājumā tas aizstāj līdzšinējo "Sharan" modeli.

Elektriskā piedziņa var būt arī citāda

Esam pieraduši, ka e-mobilitātē ir hibrīda automobiļi un simtprocentīgi elektriskie, bet "Nissan" savos modeļos ieviesis risinājumu, kas atšķiras no citu autoražotāju piedāvājuma, apvienojot labāko no abām pasaulēm. Jaunā "e-Power" tehnoloģija, kas pieejama "Qashqai" un "X-Trail" modeļiem, kuri būs apskatāmi izstādē "Auto 2023", ļauj braukt ar elektrību, nelādējot akumulatoru. Elektrību ražo iekšdedzes dzinējs, kas riteņu griešanā nepiedalās un darbojas tikai kā elektrības ģenerators. Rezultātā automobiļa kustību nodrošina elektromotors un akumulators no ārēja avota nav jālādē vispār, bet gan jāuzpilda benzīns degvielas tvertnē, kas cilvēkam aizņem mazāk laika un ir pieejamāk infrastruktūras ziņā nekā uzlāde.

Jaunas modifikācijas jau zināmiem modeļiem

Pilnīgi jaunu modeļu pirmizrādes izstādē papildinās arī jau pazīstamu modeļu jaunās modifikācijas, piemēram, "Opel Astra" ieguvusi uzlādējamā hibrīda versiju (PHEV), kas tikai elektriskajā režīmā spējīga nobraukt līdz pat 70 kilometru. Savukārt sportiskais "Cupra Leon Sportstourer" būs apskatāms jaunajā 150 ZS versijā, bet "Cupra Formentor" – īpaši jaudīgajā "VZ5" modifikācijā ar 390 ZS, kas tirdzniecībā Latvijā ir pieejams diezgan limitētā daudzumā. Oriģināla pieeja savam izstādes stendam būs "Škoda" markai, kurai ir jauna dizaina logotips un zīmola krāsas. Līdz ar savu modeļu gammu, kas būs eksponēta sportiskajā "Sportline" vai greznajā "Laurin & Klement" aprīkojumā, sabiedrība tiks iepazīstināta arī ar drīzumā Latvijā gaidāmā hokeja pasaules čempionāta oficiālo automobili "Škoda Enyaq Coupe iV".

Foto: Publicitātes foto

Dažādi citi elektriskie modeļi, tostarp "Tesla", Ķīpsalā būs apskatāmi e-mobilitātes ekspozīcijās. Savukārt bez vieglajiem pasažieru automobiļiem plaši pārstāvēts būs arī komerctransports. Piemēram, "Ford Trucks Latvia" prezentēs vienu no jaunākajiem vilcējiem Latvijas tirgū – "Ford F-MAX". Būs jaunumi arī no "Otokar", MAN, "Iveco Bus", "Foton" un "Cenntro".



29. un 30. aprīlī "Auto 2023" apmeklētāji jaunākos spēkratus izstādē varēs iepazīt kopā ar auto ekspertu un žurnālistu Normundu Avotiņu.

Savukārt "Auto 2023" sadaļā "Auto mehānikā" varēs iepazīties ar aktuālāko nozares piedāvājumu: riepām, diskiem, auto apkopes līdzekļiem, iekārtām un tehniku profesionāļiem u.c. Eksotisko spēkratu sadaļa "Auto Exotica" piedāvās aplūkot retus un neparastus automobiļus, jaudīgus un tūnētus sporta automobiļus, klasiskus un retro auto.

Izstādi "Auto" organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".