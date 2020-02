Vairums iedzīvotāju lietota auto iegādei atvēl līdz 6000 eiro

Lietotu auto iegādē pircēji vislielāko uzmanību pievērš tādiem kritērijiem kā spēkrata cena, ekspluatācijas izmaksas un auto izlaiduma gads, liecina "Longo Latvia" organizētā aptauja. Kopumā katrs ceturtais (24%) aptaujātais atzina, ka pirmkārt uzmanību pievērš cenai, 13% aptaujāto lietota auto izvēlē visbūtiskākās ir spēkrata ekspluatācijas izmaksas un 12% – automašīnas izlaiduma gads.

Vienlīdz liels skaits – 12% aptaujāto – uzsvēra, ka visbūtiskākais faktors lietota auto iegādē ir tā vizuālais izskats. Katrs desmitais (11%) aptaujātais atzina, ka, iegādājoties lietotu auto, vispirms pārbauda spēkrata nobraukumu. Kā būtiskus faktorus lietota auto iegādē aptaujātie izcēla arī pārnesumkārbas veidu (9%), auto zīmolu (8%) un pēcpārdošanas garantijas esamību (6%).

"Auto cena lielā daļā gadījumu ir noteicošais faktors, jo katram pircējam automašīnas iegādei ir paredzēts konkrēts budžets, tomēr svarīgi cenu izvērtēt kontekstā ar citiem kritērijiem, īpaši ekspluatācijas izmaksām. Būtiski painteresēties arī par garantiju – tās esamība apliecinās, ka izvēlētais spēkrats ir drošs pirkums, bez apslēptiem defektiem," saka "Longo Latvia" padomes priekšsēdētājs Edgars Cērps.

Aptauja atklāj, ka vairums (41%) aptaujāto lietota auto iegādei ir gatavi atvēlēt summu no 2500 līdz 6000 eiro, katrs piektais (20%) – no 6000 līdz 10 000 eiro. 7% aptaujāto atzina, ka atvēlētu arī vairāk par 10 000 eiro.

Eksperts skaidro, ka auto iegāde ir pragmatisks lēmums un pircēji vienmēr vadās pēc savām finansiālajām iespējām, tomēr arvien pieaug to pircēju skaits, kuri lietotu spēkratu izvēlas kā vidējā (no 6000 līdz 10 000 eiro), tā arī augstā cenu kategorijā (no 10 000 – 15 000 eiro).

"Latvijā, līdzīgi kā pārējās Baltijas valstīs, nav daudz iedzīvotāju, kuri var atļauties iegādāties jaunu spēkratu, tāpēc vairums iedzīvotāju sev noskata lietotu mašīnu. Piemēram, 2018. gadā Baltijas valstīs kopumā tika pārdoti 440 000 lietotu auto un 80 000 jaunu auto. Tomēr ikviens grib sev kvalitatīvu un arī pēc iespējas jaunāku spēkratu, apzinoties, ka tas būs ilgtermiņa pirkums. Domājams, ka tieši šo apsvērumu dēļ pircēji lietota auto iegādei gatavi atvēlēt arvien vairāk līdzekļu. Nereti dārgāku un jaunāku lietotu spēkratu ar plašāku komplektāciju pircēji izvēlas ņemt arī līzingā, jo ne vienmēr ir iespēja uzreiz samaksāt pilnu summu," pauž Cērps.

Aptauja veikta tiešsaistē 2019. gada decembrī, tajā piedalījušies 302 dažādu dzimumu un vecumu respondenti no visas Latvijas.