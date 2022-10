Vairums 'Tesla' markas automobiļu ir cietuši negadījumā

Lai arī modernākie automašīnu modeļi ir aprīkoti ar dažādām drošības sistēmām un komplektācijām, tās tik un tā iekļūst negadījumos. Pasaulē bojāto spēkratu īpatsvars sastāda 52,4%, liecina "carVertical" dati. Attiecīgi pēc noripošanas no ražošanas konveijera katra otrā mašīna tiek bojāta. Kā izrādās, dažām auto markām bojājumi ir biežāki nekā citām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Tesla" ieņem visbojātāko auto marku saraksta goda titulu. 74,3% pārbaudītajās "Tesla" markas auto vēstures atskaitēs fiksēti bojājumi. Tālāk seko "Hyundai" (69,1%) un "Subaru" (68,7%). Trīs vismazāk bojātās auto markas ir "Renault" (40,8%), "Alfa Romeo" (40%) un "Fiat" (39,5%).

Tik krasas atšķirības var izskaidrot ar loģiskiem novērojumiem – "Renault" un "Fiat" pārsvarā piedāvā lētas, ekonomiskas mazlitrāžas mašīnas, kuras parasti izvēlas ģimenes vai arī ikdienas braucēji.

Savukārt "Subaru" automašīnas kopumā ir drošas un uzticamas, bet autovadītāji ne vienmēr zina, kā bīstamās situācijās savaldīt pilnpiedziņas spēkratu. Savukārt "Tesla" modeļi ir dārgi, aprīkoti ar pilnu drošības sistēmu komplektāciju. Taču vien mazākā daļa autovadītāju ir pieraduši pie šo auto ievērojamās jaudas ar momentāno paātrinājumu.

""Tesla" gadījumā rodas zināms paradokss: no vienas puses, šajos auto ir vismodernākās autonomās braukšanas sistēmas, bet tās arī visvairāk iekļūst negadījumos. Tik liels bojājumu skaits var norādīt uz to, ka autovadītāji nav pieraduši pie "Tesla" automašīnu tūlītējā paātrinājuma vai arī viņi nepievērš uzmanību ceļa apstākļiem. Nav noslēpums, ka lielākā daļa bojāto "Tesla" auto ir ievesti no ASV," paskaidro Mats Buzelis, "carVertical" komunikācijas vadītājs.

Visdārgākie bojājumi – "Ferrari" un "Lamborghini"

Tas varētu nepārsteigt, ka dārgākie bojājumi novērojami "Ferrari" (vidēji 94 149 eiro) un "Lamborghini" (64 698 eiro) markas automašīnām, kas ir vairākas reizes augstāki nekā citām sarakstā esošajām markām. "Tesla" (14 320 eiro), "Dodge" (9522 eiro) un "Porsche" (8588 eiro) vidējo bojājumu izmaksu ziņā krietni atpaliek no eksotiskākiem automašīnu zīmoliem.

Augsta vidējo zaudējumu vērtība norāda uz to, ka remonts ir dārgs vai arī konkrētā modeļa bojājumi ir kritiski. Kamēr luksusa automašīnu remontu izdevumi pārsniedz vairākus desmitus tūkstošus eiro, BMW markas auto vidējais bojājumu apmērs sasniedz 3994 eiro, "Volkswagen" – 3539 eiro; bet "Toyota" – 3011 eiro. Pētījumā noskaidrots arī pasaulē vidējais zaudējumu apmērs automobilim – 3574 eiro. Šis skaitlis var būt noderīgs, lai salīdzinātu, vai konkrētie remontdarbi ir dārgi vai lēti.

"Runājot par izmaksām, "supermašīnu" negadījumi ir kā no citas pasaules. Pat neliela švīka var izmaksāt prāvu naudas summu, tādēļ nav brīnums, ka "Ferrari" un "Lamborghini" ieņem topa augšgalu," saka Buzelis.

"Porsche" mašīnām vidēji ir visvairāk bojājumu

Ir novērojama tieša saistība starp spēkratiem, kuri cietuši vismaz vienā negadījumā un kuriem vidēji ir visvairāk bojājumu vienam auto. "Porsche" ieņem saraksta pirmo vietu ar vidēji 1,71 negadījumu vienai automašīnai. Turpat uz papēžiem min "Tesla" (1,58) un "Hyundai" (1,52).

"Peugeot" (0,75), "Renault" (0,73) un "Fiat" (0,7) zīmolu auto ir vismazāk cietuši negadījumos. Minētie ražotāji veido lētas un ekonomiskas automašīnas, tādēļ to vadītāji reti brauc ātri vai agresīvi.

"Pastāv zināma saistība starp populārākajiem auto zīmoliem un lielāko vidējo negadījumu skaitu. Mūsu platformā pārbaudīto automašīnu vidējais vecums ir 9,5 gadi. Šajā laikā dažas auto markas iekļūst negadījumos vismaz divas reizes," saka Buzelis.

Pētījuma laikā atklāti arī daži īpaši nopietni gadījumi, tajā skaitā "Mercedes-Benz" markas auto ar 35 negadījumu atzīmēm vēstures atskaitē. Vairāki negadījumi katram lietotam auto ir visai bieža parādība. Taču šādi spēkrati var nebūt satiksmei droši.

Kā tika veikts pētījums

Pētījuma laikā analizēti bojājumu dati, kas reģistrēti "carVertical" veidotajās vēstures atskaitēs. Kopumā izskatīti divi miljoni ziņojumu. Kompānija apkopo datus no dažādām datubāzēm un uzņēmumiem, izzinot auto nobraukumu, līdzšinējos bojājumus, īpašnieku tiesību maiņu un citu būtisku informāciju.

Pētījuma galvenais mērķis bija noskaidrot, cik bieži dažādu zīmolu auto vēstures atskaitēs novērojami bojājumi. Tādēļ uzņēmuma datu analītiķi izpētīja vēstures atskaites, kuras ir pieprasījuši platformas lietotāji.

Bojājumu vidējā vērtība tika aprēķināta, saskaitot konkrētas markas automašīnu negadījumu kopējo vērtību un izdalot ar to skaitu. Šis vidējais skaitlis norāda, cik kopumā katram auto zīmolam ir bojāti transportlīdzekļi, skatoties pēc zaudējumu nopietnības pakāpes un remontu dārdzības.

Atsevišķi izdalīti arī dati par katras auto markas vidējo negadījumu skaitu uz vienu spēkratu. Šis skaitlis tika aprēķināts, saskaitot konkrētās markas negadījumu skaitu un to izdalot ar kopējo vēstures atskaišu skaitu vienas markas ietvaros.