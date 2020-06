Valsts policija stundas laikā soda trīs pārkrautus baļķvedējus

Valsts policijas Satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja Autopārvadājumu uzraudzības nodaļa ceturtdien, 11. jūnijā, Rīgas apkārtnē veica faktiskās masas kontroli kravas automašīnām. Kontroles laikā tika pārbaudītas vairākas kravas automašīnas, no kurām trim baļķvedējiem konstatēts pārkāpums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ceturtdien, veicot kontroli kravas automašīnām, nepilnas stundas laikā Rīgas apkārtnē tika apturēti un nogādāti faktiskās masas kontrolei četri Lietuvā reģistrēti kravas transportlīdzekļi. Pārbaudes veikšanas laikā likumsargi trim no šiem transportlīdzekļiem konstatēja pārkāpumus.

Visiem transportlīdzekļiem bija izsniegtas lielgabarīta un smagsvara pārvadājuma atļaujas, kas atļauj transportlīdzekļa kopējam sastāvam sasniegt 52 tonnas. Vienam baļķvedējam tilta maksimālā pieļaujamā slodze pārsniedza 612 kilogramus, savukārt otram Lietuvā reģistrētajam transportlīdzeklim kopējā sastāva maksimālā pieļaujamā faktiskā masa tika pārsniegta par 4240 kilogramiem. Trešajai kravas automašīnai kopējā sastāva maksimālā pieļaujamā masa tika pārsniegta par 2102 kilogramiem.

Par pieļaujamās faktiskās masas pārsniegšanu transportlīdzekļa vadītājiem un pārvadātājam piemērots naudas sods 2800 eiro apmērā, kas uz vietas bija arī jāsamaksā. Tāpat kravas pārvadātājam bija jāatslogo transportlīdzeklis līdz atļautajam svaram. Pēc tam, kad tika nomaksāti sodi un novērsti pārkāpumi, transportlīdzekļiem tika atļauta tālāka kustība.



Kontroles laikā tika pārbaudīta un nosvērta arī viena puspiekabe, kas bija piekrauta pilna ar bērza apaļkokiem. Lai arī šķietami transportlīdzekļa sastāvs izskatījās pārkrauts, pārbaudes rezultātā tika noskaidrots, ka minētajam transportlīdzekļa sastāvam kopējā faktiskā masa bija 49 tonnas, kā arī izsniegta Latvijas Valsts ceļu smagsvara pārvadājumu atļauja.

Ja iedzīvotāji mana, iespējams, pārkrautu kravas transportlīdzekli, Valsts policija aicina par to ziņot, zvanot pa tālruņa numuru 110.

Likumā ir paredzēts, ka par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 5 tonnām vai ass slodzi no 0,5 līdz 2 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, no 1 tonnas līdz 3 tonnām, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 70 līdz 780 eiro, kravas pārvadātājam — no 570 līdz 1400 eiro vai nosūtītājam — fiziskajai personai — no 140 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai — no 570 līdz 1400 eiro.