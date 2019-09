Vasaras periodā Rīgas Motormuzeju apmeklējuši 40 tūkstoši cilvēku

Šogad Rīgas Motormuzejā ievērojami audzis ārzemju tūristu skaits, sasniedzot gandrīz pusi no visiem apmeklētājiem. Muzejam šī ir bijusi ļoti aktīva vasaras tūrisma sezona, kas rezultējusies ar vairāk nekā 40 tūkstošiem apmeklētāju.

Šovasar motormuzejā viesojušies interesenti no 65 valstīm un sešiem pasaules kontinentiem; ir pārstāvētas tādas eksotiskas valstis kā Brazīlija, Ekvadora, Jaunzēlande un Filipīnas. Visvairāk muzejā pabijuši kaimiņvalstu tūristi no Lietuvas (9%), Igaunijas (8,8%) un Krievijas (8,4%), tiem seko interesenti no Somijas, Vācijas un Polijas.

Galvenais muzeja klients joprojām ir ģimenes ar bērniem, kas veido 36% apmeklētāju. Ir novērots, ka visvairāk ģimenes novērtē iespēju līdzdarboties, izmēģināt dažādus darbināmus stendus un praktiskā veidā izzināt auto funkcijas un to vēsturi. Šogad par bērnu iecienītāko vietu muzejā ir kļuvis igauņu zinātnes centra AHHAA izglītojošais stends – paceļamā automašīna, par ko priecājas un steidz izmēģināt ne vien muzeja apmeklētāji, bet arī vietējie Mežciema iedzīvotāji.

"Rīgas Motormuzejs nav tikai muzejs klasiskā izpratnē. Tā ir vieta, kur izklaidēties, atpūsties, izglītoties un satikties ar līdzīgi domājošiem," pārliecināts Rīgas Motormuzeja vadītājs Andrejs Beļinskis. "Vasaras sezonas apmeklētāju statistika parāda, ka muzejs un tajā piedāvātās aktivitātes ir spējušas pārsteigt ne vien vietējos apmeklētājus, bet arī ārvalstu tūristus. Līdz ar to muzejs ir izveidojies par vietu, kur satikties dažādu tautību, vecuma un interešu cilvēkiem."

Rīgas Motormuzejam sadarbībā ar Latvijas Antīko automobiļu klubu aizvadīta arī aktīva seno spēkratu pasākumu sezona: Latvijas Gaisa spēku 100. jubilejas pasākums Lielvārdē, retro auto brauciens "Retromance", senlietu kolekcionāru tirdziņš Biķerniekos, starptautiskais seno spēkratu salidojums "Rīga Retro", kā arī vēsturiskais brauciens "Baltijas ceļam 30".

Šīs nedēļas izskaņā, 8. septembrī pie Rīgas Motormuzeja norisināsies viens no sezonas noslēdzošajiem pasākumiem "Youngtimer Cars & Coffee". Dalību pasākumā apstiprinājuši jau vairāk nekā 200 klasiskie automobiļu un motociklu īpašnieki.