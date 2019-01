Vēl tikai nedēļu iespējams iegādāties 'Latvijas Gada auto 2018' žurnālu

Ikgadējais žurnāls "Latvijas Gada auto 2018" vēl tikai nedēļu ir nopērkams preses tirdzniecības vietās, portālu "Delfi" informēja konkursa "Latvijas Gada auto 2018" organizators Māris Ozoliņš.

Šis pirms četriem gadiem Ozoliņa aizsāktais izdevums krasi atšķiras no tradicionālajiem auto preses izdevumiem. Tas nav auto katalogs (lai gan lakonisku nepieciešamo tehniski ekonomisko informāciju par 20 auto jaunumiem tur atradīsiet). Tur nav garu profesionālu žurnālistu rakstu par šiem auto, bet gan samērā īsi dažādu žūrijas biedru viedokļi par tiem. Bieži šie viedokļi ir krasi atšķirīgi un dažkārt pat skarbi, jo to autori ir no auto tirgotāju reklāmas un mārketinga neatkarīgi.

Šis nav tikai autotehnikas žurnāls vien. Vairāk nekā puse lappušu veltīta satiksmes drošībai, auto dizainam un pat nākotnes kustības filozofijai. Un atkal jāsaka – skata punkti nav parasti, nav didaktiski vai "policejiski", jo arī šeit autoru loks neparasts. Līdzās konkursa žūrijas priekšsēdētājam, auto žurnālistam Atim Jansonam, kurš par šīm lietām raksta jau daudzus gadus, te atradīsiet, piemēram, ceļu satiksmes negadījumu tieslietu eksperta Oskara Irbīša vai arhitekta (darba vides ergonomikas speciālista) Jāņa Mežuļa viedokļus.

Oskars Irbītis: "Es tomēr ceru, ka cilvēkam tomēr tiks atstāta arī kāda brīvības daļa un prieks – vismaz man auto vadīšana sagādā prieku. Raugoties uz jaunāko auto klāstu, ir visai maz automobiļu, kas spēj sagādāt patiesu prieku no to vadīšanas. Jaunie auto ir droši un ērti, bet pārlieku komplicēti un kontrolējoši, kas tomēr laupa patieso autovadīšanas prieku. Reti kurš auto ir patiesi dinamisks un ar izcilām tehniskajām īpašībām. No tiem auto, ar kuriem man ir iznācis izbraukt pēdējā gada laikā, varu izcelt vienu – "Alfa Romeo Stelvio"."

Jānis Mežulis: "Sanāca iekāpt pirmajā žigulī... Pavisam nesen. Ārprāts. Stūre milzīga un tieviņa, tā iespiežas vēderā un ar zemo beņķi liekas, ka sēdi uz poda. Kā ar tādu auto var vispār pārvietoties ilgāk par piecām minūtēm? Sešdesmito gadu ergonomika un mūsdienu izpratne par šo lietu ir divas atšķirīgas lietas. Tagad čīkstam jau, ja dzērienu turētāji nav pietiekamā XXL izmērā. Un stūre regulējas tikai vienā virzienā. Esam izlaidušies. Jā un nē. Nē, tāpēc, ka viss, ko šodien lietojam, ir iepriekšējo paaudžu darba un pūļu rezultāts. Tas ir labākais, kas ar mums var notikt. Tāpēc atceramies, kas ir labs dizains, un, ja tāda iespēja ir – vienkārši to baudām."

Tie ir tikai daži citāti ieskatam žurnālā, kurš tirdzniecības vietās būs atrodams tikai līdz 2019. gada 8. janvārim.

Žurnālā "Latvijas Gada auto 2018" lasāmi apskati un viedokļi par 20 automobiļiem: "Alfa Romeo Stelvio", "Audi Q5", BMW 5. sēriju, "Citroen C3", "Ford Fiesta", "Honda Civic", "Hyundai i30", "Jeep Compass", "KIA Stonic", "Land Rover Discovery", "Mazda CX-5", "Nissan Micra", "Nissan Qashqai", "Peugeot 308", "Peugeot 5008", "Renault Koleos", "Škoda Karoq", "Volkswagen Arteon", "Volkswagen Golf" un "Volvo XC60".

Jaunais žurnāls - katalogs "Latvijas Gada auto 2018" ir 104 lappušu biezs un nopērkams visā Latvijā preses tirdzniecības vietās – "Narvesen", "Rimi", "Maksima" un Latvijas pasta nodaļās.