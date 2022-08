Vēlās vasaras atklājumi: aktīvā atpūta Baltijas piekrastē

Vēsais vasaras sākums šogad lika nervozēt tūrisma nozarei un apbēdināja tos, kuri atvaļinājumu vēlējās pavadīt pie jūras. Savukārt tie ceļotāji, kuri plānoja atpūsties tālās zemēs, saskārās ar aizkavētiem lidojumiem un salauztiem plāniem. Taču katram mākonim ir sudraba maliņa, un daudziem aktīvās atpūtas entuziastiem tas viss bija stimuls meklēt kaut ko interesantu tuvāk mājām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pagājušajā un aizpagājušajā vasarā starp karantīnas periodiem, kuros ceļošana uz ārzemēm bija stipri ierobežota, cilvēki steidzās uz savas valsts pludmalēm. Laiks bija labvēlīgs, tāpēc kaitošanas skolas piedzīvoja lielu entuziastu pieplūdumu. Šogad situācija ir mainījusies – cilvēki atkal var ceļot, kur vēlas, taču prieku par atpūtu aizēno cita veida neraža: pieaugošas cenas un vēsāks laiks, kas pēc vairākām karstām sezonām atkal ir raksturīgs Baltijas reģionam. Tomēr šie apstākļi daudziem kļuva par lielisku stimulu meklēt jaunas vietas atpūtai, un, izrādās, tādas joprojām var atrast.

Vasaras lieliskais septiņnieks

Kaitborda profesionāļiem no Lietuvas par patīkamu atklājumu šovasar kļuva trīs Baltijas valstu piekraste. Pūķošanas fani izvēlējās septiņas neskartas pludmales un pārliecinājās, ka Latvijā, Igaunijā un Lietuvā ir lieliskas vietas, kur atpūsties un izklaidēties arī vēsākā laikā. Turklāt tur ir viegli nokļūt: vien jāsapako mantas un jādodas pusi dienas ilgā braucienā ar auto.



"Parasti vasara mums ir darba sezona, un ceļošana savam priekam ir greznība. Taču šogad vēlā vasara sabremzēja biznesu. Gaiss tā pa īstam iesila tikai pirms Jāņiem, tāpēc var teikt, ka mūsu nozarei vasara tika saīsināta par mēnesi. Jūlijs bija silts un vējains, tāpēc varējām pilnvērtīgi strādāt, savukārt vēsais un mitrais jūnijs sagādāja dažus patīkamus atklājumus kaimiņvalstīs," atceras "WindTrain" šefs.

Tieši jūnijā Edgars kopā ar komandu beidzot īstenoja senu sapni – apceļot trīs Baltijas valstu piekrasti un atrast jaunas vietas, kas būtu piemērotas viņu popularizētajam sporta veidam. Edgars ar biedriem izvēlējās septiņas punktus, kas, viņuprāt, ir ideāli kaitbordam, un visus tos apciemoja.

"Daudziem Baltijas valstis šķiet labi pazīstamas, bet katrā no tām joprojām ir neticami skaisti neiepazīti nostūri. Latvijas piekrastes reljefs un stāvkrasti veido fantastiski skaistas ainavas un, braucot ar kaitbordu, atgādina Atlantijas okeāna apskalotos Ziemeļfrancijas un Portugāles krastus. Igaunijā ar savu klusumu un brīvības izjūtu apbur turienes pilnīgi mežonīgā, neskartā daba. Savukārt Lietuvā sērfotājus pārsteidz fantastiskās kāpas Kuršu jomā. Ja precīzāk, tad Latvijā – Kolkas rags, Ventspils, Pāvilosta un pludmale netālu no slavenajiem Karostas bunkuriem Liepājā. Lietuvā – Sventājas mola rajons, Igaunijā – Hēdemēste un pilnīgi mežonīgs dabas nostūris pie Pērnavas. Un jebkuru no šīm vietām var sasniegt dažu stundu laikā. Katra vieta ir īpaša savā veidā, un katra piepilda sirdi ar atklāšanas prieku, ko grūti salīdzināt ar kaut ko citu. Brazīlija, Ēģipte, Turcija, Kaboverdes salas un Portugāle – mūsu maršruti bieži ved uz eksotiskām vietām, taču šajā ceļojumā es sapratu, cik daudz neiepazīta ir tepat blakus. Unikālas mežonīgas vietas var sasniegt, nobraucot ar auto vien dažas stundas," smaida Edgars.

To ir vērts izmēģināt ikvienam

Edgars uzskata, ka Baltijas piekraste ir izcili piemērota aktīvai ģimenes izklaidei. Pirmkārt, nevajag plānot garus, sarežģītus ceļojumus – pietiek pat ar braucienu nedēļas nogalē. Piedevām kaitsērfings ir tāds sporta veids, kas der visu vecumu un fizisko spēju cilvēkiem.

"Mūsdienās daudzi apvieno attālināto darbu un atpūtu, tāpēc nodarboties ar kaitbordu tagad ir vēl vieglāk. Mūsu reģionā ir brīvi pieejams inventārs, savukārt ietilpīga un uzticama mašīna palīdzēs nokļūt grūtāk sasniedzamās vietās," stāsta Edgars.

Parasti kaitbordisti izvēlas lielākus apvidniekus – gan ietilpības, gan caurgājības spēju dēļ uz sliktiem un sarežģītiem ceļiem. Edgars pats brauc ar "Land Rover Defender". Tas ir aprīkots ar viedu visu riteņu piedziņu, pazeminātajiem pārnesumiem un pneimatisko balstiekārtu, kas ļauj mainīt klīrensu un neapmulst pat 90 cm dziļu ūdens šķēršļu priekšā. Turklāt piecvietīgās mašīnas bagāžnieka tilpums ir gandrīz 800 litri, tāpēc iekšā var salikt visu inventāru pat bez aizmugurējo atzveltņu nolocīšanas.

"Ceļojot pa Baltijas valstīm, sapratu, ka beidzot esmu laimīgs, – īsts apvidnieks vairs nav tikai grambu pārvarēšanai domāts dzelzis. Tas ir skaists, moderns un nenoliedzami komfortabls auto, kas gan braši izbrien visus dubļus, gan fiksi skrien pa asfaltu," saka Edgars.

Atklājumi Latvijas un Igaunijas piekrastē viņu iedvesmojuši jaunām idejām, un tagad komandas skatieni pievērsti Ziemeļvalstīm – pūķotāju nākamā gada plānos ir Somija, Zviedrija un Norvēģija. Aktīvās atpūtas entuziasti cer, ka arī tās nesīs daudz jaunu pārsteigumu. "Tas patiesi bija unikāli. Mēs atgriezāmies mājās atklājumu uzlādēti un jaunām idejām pilni. Esmu pārliecināts, ka visiem, kas mīl dabu un brīvību, arī vēsāka vasara ir lielisks laiks atklāt ko jaunu un kvalitatīvi atpūsties arī salīdzinoši netālu no mājām," rezumē Edgars Martinelis.