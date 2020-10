Velosipēds ar gaļas mašīnu – Siguldā apskatāma retro velo privātkolekcija

Siguldā apskatāma unikāla retro velosipēdu izstāde "Visa dzīve vienā divritenī", kuras ekspozīcijas centrā ir 30 oriģināli amatnieku velosipēdi, kas ražoti laika posmā no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta pirmajai pusei.

Šie divriteņi liecina par cilvēku uzņēmību un atjautību situācijās, kad amatnieki, neatraduši darbu mājās, devās pelnīt naudu gan uz kaimiņu ciemiem, gan arī tālām zemēm, lai pēc tam atgrieztos un pabarotu ģimeni. Ikviens eksponāts ir gan pārvietošanās līdzeklis, gan arī darba kabinets uz riteņiem, īpaši pielāgots konkrētas profesijas pārstāvim.

No Rimini nākušais kolekcijas autors, pēc profesijas maiznieks Mauricio Urbinati stāsta, ka šīs interesantās kolekcijas ideja radusies pavisam nejauši: "Pirms teju pusgadsimta kādā krāmu tirgū es ievēroju kurpnieka divriteni. Nezinu, vai tas bija tas pats velosipēds, kuru tiku redzējis agrā bērnībā, vai vienkārši līdzīgs, taču aizgājušā laikmeta aina ļoti spilgti nostājās acu priekšā. Visa mana ģimene dzīvoja nelielā ciemā, kur reizi mēnesī ieradās milzīga auguma kurpnieks. Mums visiem tas bija gan notikums – ieradies cilvēks, kurš redzējis pasauli, savā ziņā arī prieks un laime, jo varēja salabot novalkātos apavus."

Ikviens kolekcijas divritenis ir neatkārtojams, un tam ir savas konstrukcijas īpatnības. Miesnieka transportlīdzeklis ir aprīkots ar ērtu gaļas mašīnu, lai uz vietas varētu pagatavot pircējam svaigu malto gaļu. Ārsta divriteni rotā sarkans krusts uz rāmja un vairākas aptieciņas, kā arī kastes medicīnas instrumentu pārvadāšanai. Bārddziņa velosipēdu papildina skūšanās un modernu frizūru veidošanas instrumenti, kā arī glīta bļodiņa uz stūres. Amatnieku divriteņu izstāde ir iespēja atcerēties vai varbūt pirmoreiz mūžā ieraudzīt pagājušā laikmeta sadzīves priekšmetus – pirmais pārnēsājamais telefons, kinoprojektors, patafons, fotoaparāts, atslēgu dublikators un citas agrāk neiedomājamas lietas.

Izstāde apskatāma Zinātnes ielā 7B, Siguldas pagasta Kultūras namā, līdz 31. oktobrim, no otrdienas līdz piektdienai, no pulksten 11 līdz 18. Nedēļas nogalēs – no pulksten 11 līdz 16, bet pirmdienās izstāde ir slēgta. Ieejas maksa – pieci eiro.