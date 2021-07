Tā stāsta, ka, lai iemācītos franču valodu, vislabāk esot pārcelties uz dzīvi Parīzē; lai uzzinātu, kā garšo sīpolu zupa, tā kaut reizi dzīvē jāpagaršo un lai labāk izprastu, kā tas ir – ikdienā lietot no elektrotīkla uzlādējamu hibrīdauto – ar to ir jādodas garā testa braucienā, jo, kā mēs zinām, sadzīves ēnas puses, ja nu tādas rodas, ir iespējams atklāt tikai ilgstošas kopdzīves laikā.

150 patenti, 65 km sniedzamība elektriskajā režīmā, 1,5 litri benzīna uz 100 km kombinētajā ciklā... Šādus datus var atrast "Renault Captur E-Tech Hybrid" preses materiālos, bet kā tad ir patiesībā? Tik zemus degvielas patēriņa rādītājus būs iespējams sasniegt tikai gadījumos, ja ikdienas maršruts ir kādi 50 vai maksimums 70 km, bet laikā, kad auto stāv, tas ir piesprausts pie elektrotīkla enerģijas krājumu atjaunošanai.

Ja brauc garākus maršrutus – vairāk tiek lietots iekšdedzes dzinējs, un patēriņš aug. Piemēram, vienā no raidījuma "Tavs Auto TV" testa posmiem, veicot 759 km (no tiem 187km e-režīmā), degvielas patēriņš sasniedza 4,9 l uz simtu.

No tehniskā viedokļa "Renault Captur E-Tech Hybrid" spraudņa hibrīds ir ļoti interesants auto – tas nav parasts benzīnieks, kuram kāds pieskrūvējis palielu elektromotoru. Tā 160 ZS jaudīgā spēka iekārta sastāv no 90 ZS iekšdedzes dzinēja, 50 kW elektromotora, vēl viena papildu elektromotora, kas pilda startera un ģeneratora funkciju, 9,8 kWh ietilpīga akumulatoru bloka un inovatīvas uzbūves pārnesumkārbas.

Šim auto nav sajūga – pēc savas dziļākās būtības šī auto ātrumkārba ir manuālā, bet tā darbojas pilnībā automātiski: pašam pat nav iespējas izvēlēties pārnesumu, kurā braukt. Tai nav sinhronizatoru vai citu detaļu, kuras būtu pakļautas pastiprinātam nodilumam – un, jā... tai ir 16 pārnesumi! Un pat nejutīsiet, kā tie pārslēdzas.

"Renault Captur E-Tech Hybrid" ir labs variants, lai uzzinātu, kā tas ir – ikdienā lietot elektroautomobili – , bet tajā pašā laikā tas nesniedz pilnu ainu par šādu kopdzīvi. Uz hibrīdiem neattiecas e-auto atvieglojumi, ar tiem nedrīkst braukt pa sabiedriskā transporta joslām vai baudīt bezmaksas stāvvietas Rīgā, un 50 km elektriskā sniedzamība ir nedaudz par mazu pat svētdienas braucējiem. Protams, tā cena ir mazāka kā īstam elektroauto un arī pats "Captur", braucot pie tās stūres, neliek vilties par savām gaitas īpašībām.

Izkustoties no vietas jeb uzsākot kustību, šis auto vienmēr izmanto galveno elektromotoru. iedarbini auto – klusums; sāc braukt – joprojām klusums, jo benzīna dzinējs pat netiek iedarbināts. Ja braukšanas stils nav agresīvs, tad, lai papildinātu bateriju enerģijas krājumu, benzīna motors darbojas kā ģenerators (maksimums 2000 apgr./min režīmā), kurš tandēmā ar sekundāro e-motoru lādē vilces akumulatoru,– un tādā gadījumā auto kustība notiek tikai un vienīgi, izmantojot galveno e-motoru.

Bet ja nepieciešams vairāk jaudas un dinamikas, abi dzinēji strādā tandēmā. Ja pilnībā beidzies elektriskās uzlādes līmenis, benzīna dzinējs pārņem vadību. Bet arī šādas kustības laikā notiek enerģijas rekuperācija, proti, bremzējot vai ripinot auto, elektromotors strādā kā ģenerators un lādē auto akumulatoru, un uzkrātā enerģija jau vēlāk ļaus samazināt klasiskā iekšdedzes dzinēja vidējo degvielas patēriņa rādītāju.

Tā kā akumulatoru bloks ir samērā kompakts un sver vien 105 kg, to izdevies novietot zem auto aizmugurējā sēdekļa – un tā dēļ nav iespaidota salona ietilpība, tam ir tāds pats bagāžnieks kā benzīna versijai. Turklāt aizmugurējo sēdekļu pozīcija ir regulējama – tie bīdās uz priekšu un atpakaļ.

Žēl, ka šāda tipa automobiļiem nepienākas tādi paši atvieglojumi kā 100% elektromobiļiem. Bet labā ziņa ir tā, ka "Renault Captur E-Tech Hybrid" ir pieejamāka cena – šāds labi aprīkots auto maksā aptuveni 27 000 eiro.

Cik tad īsti izmaksā viens kilometrs, braucot elektriskajā režīmā? Atbildēt uz to ir gaužām sarežģīti, jo izmaksas būs atkarīgas no uzlādes veida un elektropieslēguma, kuru izmanto. Ja dzīvo privātmājā un ir mainīgais tarifs, naktī, lādējot auto akumulatoru, izmaksas būs aptuveni 50 eirocenti par pilnu uzlādi. Ar parastu tarifu, kas ir ap vienu eiro, 100 km e-režīma maksās no viena līdz diviem eiro.