Šoreiz raidījums "Tavs Auto TV" iepazīstina ar kādu īpašu "Kia", satiek dāmu ar burvīgu balss tembru, kā arī dodas īsā ceļojumā pa Pierīgas ceļiem.

Interesanti, ka nosaukums "Black Edition" nebūt nenozīmē, ka šim auto ir jābūt melnam kā šis. To varat iegādāties kādā no piecām piedāvājumā esošām krāsām (kaut vai koši zilā). Galvenais, ar ko "Black Edition" atšķiras no standarta "Sportage", ir melni krāsotie dizaina elementi, glancēti melna radiatora reste, 17 collu diski un pat tā emblēma ir tumši tonēta. Lai padarītu šo versiju vēl vairāk īpašu, tikai 1% no pasaulē saražotajiem "Kia Sportage" tiek piedāvāts "Black Edition" izpildījumā.

Raidījuma viešņa ir dziedātāja Aija Vītoliņa, kura uz skatuvēm redzama un dzirdama jau 20 gadus – gan savulaik "Cabaret" muzikālajās izrādēs, gan kā fona vokāliste; arī sadarbojoties ar dažādiem pašmāju mūzikas grandiem kā Jānis Stībelis, Mārcis Auziņš un Kārlis Lācis, ar kuru kopā nesen izdots dueta albums "Lācis.Aija.Divatā". Aija arī darbojas kolektīvā "Tango Sin Quinto", ar kuru drīzumā cer iepriecināt klausītājus jaunā koncertprogrammā klātienē.