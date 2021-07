Šoreiz raidījumā "Tavs Auto TV" vēl nedzirdēts vārds un neierastas formas jaunums kompānijas "Renault" izpildījumā. "Arkana" ir pirmais šīs franču kompānijas radītais kupejas formas apvidnieks.

Raidījuma viesis šoreiz ir aktrise Madara Botmane. Nacionālajā teātrī viņa strādā jau 10 gadus, taču spēlējusi lomas arī televīzijas seriālos, kā arī dziedājusi koncertos, uzstājoties kopā ar Raimondu Paulu. Madara ne tikai absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmiju, bet arī studējusi dizainu Mākslas akadēmijā – un aktīvi darbojas otrajā profesijā kā kostīmu un modes māksliniece.

Raugoties uz "Renault Arkana", nāk prātā tādi spēkrati kā "BMW X4" vai "Audi Q5 Sportback". Pilnīgi iespējams tāds arī ir bijis kompānijas "Renault" mērķis – radīt vizuāli pievilcīgu, sportisku pilsētas apvidnieku, kura cena neliek raudāt, raugoties ikmēneša maksājumu sarakstos. Atkarība no versijas "Arkana" maksā, sākot no 23 800 eiro (dārgākajā "RS Line" izpildījumā – 29 tūkstošus eiro).

Cerams, ka nevienam no mums nekad dzīvē nenāksies par to pārliecināties uz savas ādas, bet "Arkana" ir atzīts par vienu no drošākajiem auto savā klasē. "EuroNCAP" testos tas ir ieguvis augstāko novērtējumu – piecas zvaigznes. Tas ir burtiski piebāzts ar dažādiem asistentiem un palīgiem, sākot ar adaptīvo kruīza kontroli, joslu maiņas asistentu un beidzot ar vairākiem radara sensoriem, kuri palīdz aizmugurējās satiksmes brīdinājuma sistēmai atpazīst tuvumā esošos transportlīdzekļus un brīdina par tiem, kad atpakaļgaitā izbraucat no stāvvietas.

Runājot par veiktspēju, "Arkana" ir pieejama divās versijās. Ar 1,4 litru turbomotoru, kas papildināts ar 12V daļējo hibrīda sistēmu vai arī 1,6 litru atmosfērisko dzinēju, kurš sapārots ar diviem elektromotoriem.

"E-Tech" hibrīda spēka agregāts divus elektriskos motorus un iekšdedzes dzinēju apvieno ar automātisko pārnesumkārbu bez sajūga. Šīs modifikācijas priekšrocība ir iespēja līdz 80% braucienu pilsētā veikt elektriskajā režīmā, tā samazinot CO2 emisiju un degvielas patēriņu (līdz pat 40%). Tā kā kustības uzsākšana vienmēr notiek elektriskajā režīmā, paātrinājums ir spraigs un dinamisks. Un, pateicoties reģeneratīvajai bremzēšanai, baterija braucot uzlādējas. Turklāt, ieslēdzot "B" (brake) režīmu un bremzēšanas enerģijas rekuperāciju padarot intensīvāku, ir iespējams atgūt vēl vairāk enerģijas. "E-Tech Hybrid 145" vidējais degvielas patēriņš, pēc ražotāja datiem, ir 4,9 litri benzīna uz 100 km.