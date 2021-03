Šoreiz raidījumā "Ātruma cilts" viesojas, iespējams, viens no vienkāršākajiem braucamrīkiem, kas redzēts – Alda Kalniņa pašbūvētais elektriskais mopēds.

Aldis Kalniņš ir pazīstams kā jokdaris un televīzijas personība, bet retais zina, ka viņš ir arī reklāmas dizainers un pēdējā laikā ir aizrāvies ar elektro mopēdu "Beeelectricbike" būvniecību. "Ātruma cilts" vadītājs Pauls Timrots dodas uz Alda darbnīcu, lai uzzinātu, kā viņš savu bērnības sapni par mopēdu attīstījis līdz reālam braucamrīkam.

Izrādās, ka Aldis iemieso teicienu par ābolu, kas nekrīt tālu no ābeles – interese par spēkratiem viņam ir no opja un tēva. Pats Aldis jau no bērnības braucis motokrosā un vēlāk arī nodarbojies ar BMX, bet elektro mopēdu sācis būvēt pēc meitas pieprasījuma pēc motorollera. Viņa mērķis ir absolūta vienkāršība, un tā divu gadu laikā tapis unikāls braucamais ar rūpīgi pārdomātām detaļām.

Iedvesmu rāmja dizainam Aldis smēlies no Amerikas BMX vēstures un tur sastopamajiem vienkāršajiem "pļerdakiem", bet tas, tāpat kā kāju paliktnis, rāmis, dakša, dubļu sargi un sēdeklis, izgatavots tepat Latvijā. Kā izrādās, tieši sēdeklis ir sarežģītākā detaļa, jo tajā ieslēpts kontrolieris jeb braucamrīka "smadzenes". Elektro mopēds ir kluss un ar vienu bateriju, kas jālādē tikai četras stundas, spēj nobraukt līdz 40 kilometru.

Kā elektro mopēdam ir ar uzrāvienu un cik šāds braucamrīks spēj izspiest, tiek noskaidrots šajā raidījuma sērijā.

Raidījumu "Ātruma cilts" piedāvā portāls "Delfi" sadarbībā ar "LMT Viedtelevīziju".