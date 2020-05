Aizvadītās ceturtdienas, 14.maija, pēcpusdienā Valsts policijas (VP) Vidzemes reģiona pārvaldes Satiksmes uzraudzības rotas inspektori, pildot dienesta pienākumus, fiksēja kādu ļoti steidzīgu automašīnas "Škoda" vadītāju. Vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, viņš brauca ar 170 km/h. Turklāt vadītājs pie stūres sēdies pamatīgā alkohola reibumā, kā arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

Reaģējot uz šo pārkāpēju, policisti vairākkārt izteica prasību apturēt transportlīdzekli, taču vadītājs ignorēja policijas darbinieku likumīgās prasības un uzsāka bēgšanu, braucot Gaujienas virzienā.

Pēc brīža netālu no Gaujienas pārkāpējs tika apturēts. Noskaidrots, ka transportlīdzekli vadīja 1986. gadā dzimis vīrietis, kuram nav transportlīdzekļa vadītāja tiesības. Tāpat no vīrieša izelpas bija jūtama alkoholam raksturīga smaka. Pārbaudot vadītāju, vīrieša izelpā konstatētas 2,15 promiles. Vadītājs atzina, ka mēģinājis aizbēgt no policijas, bet tas nav sanācis.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību un ja vadītājs atrodas alkohola ietekmē, ir paredzēta kriminālatbildība.

Tāpat vīrietim ir noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par nepakļaušanos tādas personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus.

VP atgādina, ka braukšana dzērumā ir smags Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums, jo ar šādu rīcību pakļauj riskam ne tikai savu, bet arī citu cilvēku dzīvību un veselību.