Bailes no nezināmā, pieredzes trūkums, jaunas sajūtas un garšas. Droši vien ar līdzīgu pietāti, kā mūsdienās daudzi uzlūko elektroautomobiļus, pirms vairāk nekā simts gadiem cilvēce uzlūkoja pirmos "metāla zirgus", bez kuriem mūsdienu dzīve vairs pat nav iedomājama. Šoreiz raidījumā "Tavs Auto TV" ir viens no svaigākajiem automobiļiem e-mobilitātes plauktos – "BMW iX3".

Pie elektriskā "BMW iX3" stūres sēžas cilvēks, kura dzīslās rit 100. oktānskaitļa benzīns. Andis Meilands kopā ar savu komandu jau kopš 2013. gada organizē Baltijas čempionātu autošosejā un vēl senākā pagātnē arī pats ir startējis sacensībās pie "BMW 320i" stūres, un kopš tā laika viņam ir izveidojies savs priekšstats par šo auto marku.

BMW vienmēr ir bijis un, cerams, arī nākotnē būs auto īstiem auto gardēžiem. Fantastiski dzinēji, vadāmība, perfekta salona ergonomika, un īpašā attieksme pret vissīkākajām detaļām padarījusi šo marku par vienu no atpazīstamākajām "premium" automobiļu vidū. Līdz ar to pilnībā elektriskajam "BMW iX3" ir dots grūts uzdevums – pierādīt klientiem, ka arī elektroauto spēj to pašu, ko benzīna vai dīzeļa auto.

Vizuāli "BMW iX3" ir tieši tāds pats, kā tā klasiskie brāļi, vienīgais, kas to nodod, ir zilie apdares akcenti, interesanta paskata riteņu diski un radiatora dekoratīvais režģis bez atverēm.

Savukārt no tehniskā viedokļa tas ir ļoti interesants auto –, ja atvērsiet tā motora pārsegu, tad zem tā ieraudzīsiet milzīgu plastmasas vāku, zem kura patiesībā ir diezgan daudz brīvas vietas, jo šī auto 286 ZS jaudīgais elektromotors ir novietots uz tā aizmugurējās riteņu ass – tas ir klasiskās piedziņas auto. 80 kWh litija jonu bateriju bloks izvietots zem grīdas, tādēļ arī bagāžas telpa ir gana ietilpīga, kā jau ierasts "X3" modelim.

Lai arī BMW ir jau milzīga iepriekšējā pieredze e-auto ražošanā, "iX3" varētu uzskatīt par tādu kā stratēģisku pagrieziena punktu šīs vācu kompānijas vēsturē. Ja agrāk ražotos "i3" un "i8" varētu nosaukt par salīdzinoši šauras nišas produktiem, tad "iX3" jau ir pilnvērtīgs ģimenes auto.

Ja ticēt BMW prognozēm, tad jau 2030. gadā vairāk nekā puse BMW produkcijas izmantos elektropiedziņu un jau līdz šī gada beigām BMW modeļu paletē būs veseli pieci elektriskie modeļi. Starp tiem jau labi pazīstamais "i3" (kurš, starp citu, jau ir pārdots vairāk nekā 200 000 eksemplāros), "Mini SE", jau minētais "iX3", tā lielākais brālis "iX" un elegantā kupeja "i4". BMW prognozē, ka tuvāko desmit gadu laikā pārdos vairāk nekā 10 miljonus simtprocentīgu elektromobiļu.

Svarīgākais un bieži vien neskaidrākais lielums, runājot par e-automobiļiem, ir to maksimālais nobraukums ar vienu uzlādi – tas var mainīties no braukšanas stila, no gaisa temperatūras, papildaprīkojuma izmantošanas intensitātes un citiem faktoriem. Pēc rūpnīcas datiem, "BMW iX3" ar pilnu bateriju spēj veikt līdz pat 440 km, bet pēc savas pieredzes "Tavs Auto TV" teic –, ja iegādāsieties šādu auto, vismaz pirmajā auto lietošanas mēnesī šos datus būs grūti sasniegt, jo radīsies vēlme izmēģināt tā maksimālās spējas. Līdz 100 km/h šis 286 ZS (400 Nm) jaudīgais "iX3" paātrinās 6,8 sekundēs, bet pilsētas apstākļos – no vietas līdz 50 km/h tas paātrinās 3,7 sekundēs.

Noslēgumā varētu teikt, ka beidzot ir sajūta, ka arī paši ražotāji ir noticējuši autobūves elektriskajai nākotnei un ir sākuši konstruēt normālus, visiem saprotamus un ikdienas lietošanā baudāmus braucamos, nevis digitālus "multikropļus", ar kuriem apmierināt zaļi domājošu indivīdu iegribas.