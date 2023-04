Jauno "Citroën C4 X" iespējams iegādāties gan kā klasisku benzīna, gan dīzeļa, gan arī simtprocentīgi elektriska auto versijā. Tā dizains sevī apvieno apvidnieka un kupejas pludlīnijas.

Uz paša pirmā "Citroën" 1919. gada logotipa slavenās bultas ir iedvesmotas no 20. gadsimta sākuma poļu dubultās skujiņas formas metāla pārnesumu sistēmas, ko dibinātājs Andrē Citroēns, būdams vēl students, atklāja, viesojoties pie savas ģimenes Polijā. Viņš nopirka patentu un izmantoja sistēmu Francijas rūpnīcās.

Jauno "Citroën C4 X" izmēģināt aktīvā testā Biķernieku trases līkločos studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" aicinājis cilvēku, kuram ir liela pieredze autosportā, jurisprudencē un advokatūrā. Bet plašākā sabiedrībā viņu pazīst kā kino aktieri – Andra Daugaviņa "zvaigžņu stunda" aizsākās ar filmu "Kriminālās ekselences fonds", taču lielu popularitāti pašmājās iemantojuši arī TV daudzsēriju filmas ar viņa piedalīšanos, piemēram, "Bezvēsts pazudušās" un detektīvs "Nelūgtie viesi".

Neatkarīgi no versijas visiem "Citroën C4 X" ir identiski komforta, dizaina un interjera praktiskuma raksturlielumi. Tomēr paši tā radītāji lielāko uzsvaru liek tieši uz šī modeļa elektrisko versiju, jo 2022. gada pirmajā ceturksnī pilnībā elektriskais "C4" jau bija kļuvis par līderi kompakto EV auto segmentā Francijā un Spānijā, kā arī otro vietu ieņēma Nīderlandē, kas kopumā veido 35% no kopējā "C4" pārdošanas apjoma.

Šī modeļa dzinēju paletē atradams 136 ZS jaudīgs elektromotors, kas ar vienu uzlādi spēj veikt līdz pat 360 km garu distanci; 100 vai 130 ZS jaudīgu benzīnnieku, kas sapārots ar sešpakāju manuālo vai astoņpakāpju automātisko ātrumkārbu, un 130 ZS dīzeļmotoru. Tātad neatkarīgi no "C4 X" "barības veida", tiem jauda ir gana līdzīga; galvenā atšķirība ir griezes momenta līknēs, braukšanas dinamikā un katra kilometra izmaksās.

Burts "X" šī modeļa nosaukumā savā ziņa simbolizē tā palielinātos gabarītus – tas ir 4,6 m garš, savukārt "C4" hečbeka garums ir vien 4,36 m. Riteņu bāze "C4" un "C4 X" modeļiem ir vienāda (2,67 m). Pateicoties automašīnas dinamiskajai jumta pludlīnijai, tā gaisa pretestības koeficients ir vien 0,29.

Raugoties uz to no priekšas, tas ir teju vai tāds pats kā jau zināmais "C4", bet no aizmugures – tas ir pilnībā cits auto. Pagarinātā jumta līnija padarījusi to sportiskāku, un no hečbeka tas ir pārtapis par fāstbeku vai pat sedanu, jo arī bagāžas nodalījums jaunajam "C4 X" tagad ir norobežots no salona.

Salonā arī šis auto ir gandrīz jau pazīstamā "C4" dvīnis – gan "Citroën" komforta sēdekļi ar īpašu 15 mm polsterējumu, gan dažādi interesanti mantu nodalījumi, kur novietot viedierīces vai citus priekšmetus. Runājot par aizmugurējo sēdekļu plašumu, kā pārliecinājās raidījuma viedotāji, aiz 1,82 metrus gadā autovadītāja sēdošajam pasažierim ir gana daudz vietas tikpat garam cilvēkam – te ir pietiekami vietas kā galvai, tā kājām.