Raidījuma "Tavs Auto TV" šīs dienas testa "zirgs" ir "Dacia Sandero Stepway". Beidzamais vārds šajā nosaukumā apzīmē to, ka šis auto ir tīri labi piemērots mežonīgākai videi, un, lai arī uz priekšu to velk tikai priekšējie riteņi, meža stigas ar to nebūs nekāds izaicinājums.

Pie šī auto stūres raidījums aicinājis sēsties vīru, kurš savas dzīves laikā redzējis daudz un dažādus automobiļus. Andris Štāls ir dzimis 1958. gadā, vairāk nekā 30 gadus viņš ir pavadījis pie dažādu sacīkšu auto stūres un izcīnījis neskaitāmi daudz titulu un medaļu. Pašlaik Andris ir kompānijas SIA "Nordic Auto Classic" vadītājs, un, kā jau pēc nosaukuma noprotat, šis uzņēmums nodarbojas ar vēsturisko automobiļu restaurāciju un sagatavošanu sacensībām.

Automobiļi mēdz būt dažādi, ir tādi, par kuriem sapņojam, no kuriem slaukām katru mazāko puteklīti, apbrīnojam tos muzeju ekspozīcijās un izbraucam ar tiem labi ja reizi gadā un ir tādi, kuri radīti ikdienas dzīvei – darbam vai ģimenei. Un tieši par šīs kategorijas braucamajiem šoreiz vēsta arī "Tavs Auto TV".

"Stepway" izpildījumā "Sandero" ir tīri glīts auto: Y-formas diožu lukturu gaismas līnijas, jaunas formas melnas plastmasas uzlikas uz spārniem, kā arī buferiem. Protams, arī paaugstinātais klīrens: tas ir teju 21 cm; salīdzinājumam – "Toyota Land Cruiser" klīrenss ir 22cm. Šāds klīrenss padara tā izskatu agresīvāku un reālajā dzīvē labāk piemērotu sliktiem ceļa apstākļiem vai dzīvei laukos.

"Sandero" salonā nepārprotami ir jūtama šī auto izcelsme. Kā zināms, "Dacia" ietilpst "Renault-Nissan-Mitsubishi" aliansē un līdz ar to daudzas detaļa (piemēram, klimatkontroles vadības pogas vai sēdekļi) šajā kabīnē atgādina tādus auto, kā "Renault Capure", un Sandero apdares kvalitāte ne ar ko nav sliktāka, kā citos šāda izmēra automobiļīšos.

Runājot par gaitu un dzinējiem, braucot ar "Sandero" dzirdēsiet nedaudz dīzelisku motora skaņu, lai gan patiesībā visi "Sandero" dzinēji ir darbināmi ar benzīnu. Izskaidrojums tam ir gaužām vienkāršs – šajā modeli izmanto "Renault" litrīgus trīs cilindru iekšdedzes dzinējus ar jaudu no 65 līdz 100 ZS, un to izplūdes tonis ir tāds nedaudz "apaļīgs" jeb burkšķīgs. "Sandero" jaudīgākā 100 ZS versija ir aprīkota ar LPG gāzes iekārtu, līdz ar to varēsiet izvēlēties, kādu degvielu lietot.