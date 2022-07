Video: Ar 80 tūkstošiem apmeklētāju norisinājusies pasaules 'Ducati' nedēļa

Aizvadītajās brīvdienās, neskatoties uz 30 līdz pat 40 grādu lielo karstumu Itālijā, ar rekordlielu apmeklētāju un īpašās "Ducati" parādes brauciena dalībnieku skaitu, Misano "Marco Simoncelli" trasē, norisinājās pasaules "Ducati" nedēļa. "Sarkanais paisums" bija tikpat nepaturams kā kaislība, kura vienoja visus pasaules "Ducati" entuziastus.

Trīs dienās pasākumu apmeklēja ap 80 000 apmeklētāju no 84 valstīm ar vairāk nekā sešiem miljoniem iespaidu sociālajos medījos. Pasākumā bija ieradušies arī 256 oficiālie "Ducati" klubi.

Klaudio Domenikali, "Ducati" ražotāja vadītājs: "Pasaules "Ducati" nedēļa svin visdziļāko "Ducati" dvēseli: mēs nepārdodam motociklus, bet mēs veidojam pieredzi un emocijas mūsu faniem."

Visiespaidīgākais – kilometriem garais "Ducati" parādes brauciens –, kas 22. jūlijā pulcēja tūkstošiem braucēju, bija teju simbolisks mirklis tam, kā tiek atklāta pasaules "Daucati" nedēļa. Kilometriem garā "Lielā sarkanā čūska" ar rekordlielu dalībnieku skaitu pēc parādes brauciena pa Misano trasi tālāk devās uz Samsara pludmali, uz DJ Benny Benassi nakts šovu. "Ducati" jaunais moto "Let's Ride as One" jeb "Brauksim kā viens!" sevi attaisnoja pilnībā.



Braucienā laikā no trases uz pasākuma vietu visi ceļi bija slēgti "Ducati" parādes braucienam un ielas malās stāvēja cilvēki, kuri priecīgi sveicināja Itālijas skaistos motociklus ar to braucējiem.

Pasākumā bija iespējams apskatīties un izmēģināt visu, kas bija saistīts ar "Ducati" motocikliem – izplūdes sistēmu zīmolu stendus kā "Termignoni" un "Akrapovič", "MotoGP" oficiālo "Moto Trainer" motošosejas braukšanas stimulatoru.

Tāpat kopā ar profesionālu vadītāju trasē bija iespējams veikt "taksi" braucienus ar jaunajiem "Audi" un "Lamborghini" modeļiem, kā arī bija iespēja pamēģināt "Ducati" motociklus. Dienas gaitā paralēli pasākumam varēja piedalīties "DRE Ducati" braukšanas akadēmijā, kur pieredzējušu instruktoru pavadībā, bija iespēja apgūt vislabāko trases pieredzi.

Visvairāk apmeklētāju ieradās uz īpašo "Levono" Čempionu sacensībām ("Lenovo Race of Champions" ) braucienu 23. jūlijā, kurā no visas "Ducati" saimes piedalījās 21 braucējs gan tie, kuri brauc "MotoGP" sacensībās, gan tie, kuri brauc "World Superbike" sacensībās.

Itāļiem un visā pasaulē populārais "MotoGP" "Ducati" komandas sportists Frančesko "Pecco" Banjaja triumfēja "Levono" Čempionu motošosejas čempionu sacensībās, aiz sevis atstājot Luku Marini – Valentino Rossi brāli un Marko Bezeki. Šīs sacensības bija īpašas ar to, ka visiem sportistiem bija vienādi motocikli – "Ducati Panigale V4" vai "Ducati Panigale V2", kas papildus aprīkoti tikai ar sacīkšu jeb "slika" riepām un sporta izplūdi. "Ducati Panigale V2" kategorijā uzvarēja Karikasulo Spinelli.

"Ducati Motor Holding" izpilddirektors Klaudio Domenikali: "Redzēt, kā visi "Ducati" braucēji cīnās savā starpā, ir unikāls skats, un man tas ir sapņa piepildījums. Šodien praktiski visi braucēji izmantoja "Panigale V4" kā treniņu motociklu, un tas mums palīdz to uzlabot vēl vairāk."

Sacensības visiem dalībniekiem un skatītājiem bija īpašas arī tāpēc, ka tās bija sacensības "Ducati" "ģimenes" sportistu lokā.

Pēc sacensībām katru no "Lenovo Race of Champions" motocikliem parakstīja katrs no braucējiem. Šie unikālie motocikli ar sportistu vārdiem, numuriem un parakstu ir pieejami izsolē jau no 25. jūlija.

Lai sacensībās varētu piedalīties arī "MotoGP" braucēji, "Ducati" koncernam bija jāvienojas ar "Dorna" ("MotoGP" organizatoru) par īpašu atļauju, jo "MotoGP" sportistiem nav atļauts piedalīties citās sacensībās, izņemot "MotoGP".

Pēc sacensībām Misano trase tika izklāta ar sarkanu paklāju un pārvētās par BBQ vakariņu vietu. Šogad pasākuma gardo "ielas" maltīti sarūpēja šefpavārs Rikardo Monko, kurš ir trīs zvaigžņu "Michelin" restorāna "Enoteca Pinchiorri" šefpavārs. Tūkstošiem dalībnieku pulcējās kopīgās vakariņās uz trases un baudīja neaizmirstamu atmosfēru un saulrietu.

Uzreiz pēc vakariņām "Santamonica Municipal Misano" stadionā notika liels pasākums, kur uzstājās gan "Ducati" vadība, gan visi sportisti, kuri piedalījās pasaules "Ducati" nedēļā, kur viņi sveicinājās ar faniem un dalījās ar savu pieredzi par "Lenovo" Čempionu sacensībām un par to, ko viņiem nozīmē būt "Ducati" ģimenes pulkā. Pasākuma vakars beidzās ar DJ Meduza uzstāšanos un ugunīgu šovu.

