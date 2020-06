Krievijas pilsētā Jekaterinburgā ceļu policisti piedzīvojuši neparastu incidentu – apturētais dzērājšoferis nevēlējās kāpt ārā no sava žiguļa un no policistiem atgaiņājās ar no cimdu nodalījuma izvilkto čūsku.

Tās dienas divos naktī policisti pamanīja aizdomīgi braucošu žiguli un nolēma to apturēt. Žiguļa autovadītājs sākotnēji bēga, bet policistiem izdevās viņu apturēt. Tomēr ar to viss nebeidzās –, aicinot acīmredzami iereibušo autovadītāju izkāpt no sava spēkrata, tas pēkšņi no cimdu nodalījuma izvilka čūsku un sāka ar to atgaiņāties no policistiem.

Pēc nelielas cīņas, ar krūmu zariem atgaiņājot čūsku, policistiem izdevās žiguļa vadītāju ar visu čūsku izvilkt no automobiļa. Autovadītājs tika aizturēts, bet čūska iespundēta atpakaļ žigulī. Policijas izsauktie zoologi secinājuši, ka tā ir Kolumbijas varavīksnes žņaudzējčūska (Epicrates maurus) un ka tā nav indīga.

Savukārt acīmredzamie iereibušais autovadītājs izrādījās iepriekš sodīts 1963. gadā dzimis vīrietis un viņš no alkohola testa atteicās.