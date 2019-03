Dubaijā speciāli šeiham un auto kolekcionāram Hamadam bin Hamdanam al Nahaijanam izgatavots bezceļu automobilis "Dhabiyan", kas ir 11 metrus garš un sver 24 tonnas. Bezceļniekam ir piecas riteņu asis un attiecīgi 10 riteņi, tāpat līdzi ārpus virsbūves tiek vadāti četri rezerves riteņi, kas tā jau iespaidīgo spēkratu padara vizuāli vēl iespaidīgāku.

"Dhabiyan" bezceļnieks izgatavots uz amerikāņu militārā vilcēja "Oshkosh M1075" bāzes. Tas ir aprīkots ar 15,2 litru "Caterpillar" dīzeļmotoru, kas attīsta 600 zirgspēku jaudu.

Braukšanai pa tuksnesi paredzētajam bezceļniekam virsbūves priekšdaļa aizgūta no 40. gadu kravas auto, bet pasažieru kabīne – no mūsdienu "Jeep Wrangler Unlimited". Dubaijā izstrādātā spēkrata lukturi ir no "Ford Super Duty" pikapa, bet aizmugurējais buferis – no "Dodge Dart" vieglā auto.