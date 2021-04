Vidējā izmēra apvidnieks "Hyundai Santa Fe" no šī gada ir savā jaunākajā paaudzē – tas nav kāds kārtējais "feislifts", bet gan principiāli jauns modelis, kas radīts no nulles, izgatavojot to uz koncerna jaunākās platformas.

Un lai raidījuma "Tavs Auto TV" brauciens ar šo iespaidīgā paskata spēkratu būtu jautrāks, pie tā stūres tika aicināts sēsties aktieris Artis Robežnieks – radošās gaitas viņš sācis Daugavpilī, bet nu jau 25. gadu strādā Dailes teātrī. Turklāt Arta balsi esam dzirdējuši arī citos žanros – gan lielveikalos, gan Rīgas sabiedriskajā transportā.

Lai gan tā stāsta, ka vīru nevajagot skatīt no cepures, pirmo iespaidu par jebko uz šīs planētas mēs iegūstam tieši no vizuālā kontakta. Un jāsaka, ka "Santa Fe" acu skatiens ir patiešām iespaidīgs. Tuvo un tālo gaismu bloki burtiski saplūst ar milzīgo radiatora resti, tā auto vizuāli padarot vēl platāku. Lai gan – ja vērtējam gabarītus – salīdzinājumā ar iepriekšējās paaudzes "Santa Fe" šis tiešām ir kļuvis garāks un platāks, kā arī, pateicoties pazeminātajai jumta līnijai, tā veidols ir krietni sportiskāks nekā iepriekš.

Ne mazāk svarīgas par vizuālo tēlu ir taktilās sajūtas, kuras mūs pārņem, jau tuvāk iepazīstot šo auto. Jāsaka, ka mūsu pieredzē ir bijuši gadījumi, kad auto vizuāli izskatās pēc konfektes, bet, pieskaroties tam, saproti ka tas nav tas, par ko uzdodas. Bet šis nav tas gadījums – "Santa Fe" salona kvalitāte ir pat pārsteidzoši augstā līmenī. Domājams, ja aizklātu logotipu, liela daļa no jums pat nespētu atbildēt, kādas klases auto mēs atrodamies!

Runājot par tehnisko pildījumu, "Santa Fe" ir visnotaļ moderns auto. Lai atvieglotu vadītāja ikdienu, tas ir aprīkots ar 360 grādu videokameru, kas ļauj drošāk noparkoties šaurākās vietās, arī dažādiem braukšanas asistentiem un braukšanas režīmiem, kas ļauj pielāgot vadāmības iestatījumus gan klasiskiem ceļiem, gan smagākiem apstākļiem, kad jāsastopas ar dubļiem, sniegu vai smiltīm.

Turklāt "Santa Fe" ir iespējams iedarbināt arī attālināti, piemēram, ja auto jūsu mājas sētā atrodas redzamības zonā, varat to iedarbināt, pat neizejot no mājas, atdzesēt vai uzsildīt salonu. Savukārt, ja garāža vai stāvvieta, kurā novietots auto, ir ļoti šaura, izmantojot pulti, var auto no tās izbraukt vai – tieši pretēji – tajā novietot, neraizējoties par to, kā tikt ārā no auto, neapskādējot tā durvis.

Zem mūsu "Tavs Auto TV" izmēģinātā testa auto motora pārsega ir 202 ZS jaudīgs 2,2 litru, četru cilindru dīzeļdzinējs. Atšķirībā no iepriekš izmantotā motora tā bloks ir veidots no alumīnija, nevis tērauda, tādējādi ir izdevies samazināt tā svaru par 19,5 kilogramiem. Šis dzinējs ir sapārots ar astoņu pakāpju automātisko ātrumkārbu un visu riteņu piedziņu.

Un, kas ir svarīgi, liela daļa no iepriekšminētajām "ekstrām" ir iekļautas jau "Santa Fe" bāzes komplektācijā; šī auto bāzes cena ir, sākot no 43 990 eiro.