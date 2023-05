Internetā plašu popularitāti guvis video ar incidentu Sietlā, Vašingtonas štatā, ASV. Kāda sieviete uz savas mājas garāžas vārdiem bija uzlīmējusi uzrakstu krievu valodā "Bahmuta ir mūsu. Paldies "Vagner"!", kā arī piekarinājusi Krievijas karodziņu un uz blakus garāžas vārtiem uzlīmējusi latīņu burtus "V" un "Z". Pēc tajā pašā privātmāju rajonā dzīvojošo ukraiņu spiediena viņa gan uzrakstu noplēsusi, tomēr pēc tam viņas māja un automašīna tikusi apgānīta.

Šobrīd Ukrainas pilsētā Bahmutā jau vairākus mēnešus notiek smagas kaujas, tomēr 20. maijā Krievijas algotņu grupējuma "Vagner" vadītājs Jevgēnijs Prigožins paziņoja, ka Bahmuta ir ieņemta. Kijiva gan precizēja, ka Ukrainas spēki joprojām kontrolē nelielu pilsētas daļu.

Soctīklos publicētajā video, kurā Sietlā tajā pašā privātmāju rajonā dzīvojošie ukraiņi veic skaidrojošo darbu ar krievvalodīgo sievieti, kura uzlīmējusi provokatīvo uzrakstu. Tā kā uz konfrontāciju bija sanākuši vairāki cilvēki, sieviete pati jau sāka plēst nost savu varonīgo uzrakstu.

Ukraiņi sievietei norādīja, ka no Bahmutas nekas nav pāri palicis, tā ir līdz ar zemi nolīdzinātā pilsēta: "Jums šajā valstī nav vietas. Tad brauciet uz to Bahmutu, paskatieties, cik bērnu tur ir nogalināti. Lai uzlīmētu tādu uzrakstu, ir jābūt pilnīgi aptaurētam." Tomēr sieviete uz to vien atbildējusi: "Jūs tas tik ļoti uztrauc?"

Vēlāk soctīklos publicēts video, ka, neskatoties uz to, ka sieviete provokatīvo uzrakstu bija noplēsusi, viņas garāžas vārtus un automašīnu vietējie nokrāsojuši Ukrainas karoga zilajā un dzeltenajā krāsā, turklāt automobilim vēl ir pārdurtas riepas.

27. maijā Ukrainas Aizsardzības ministrija informēja, ka okupantu uzbrukuma aktivitātes pie Bahmutas ir mazinājušās, pretiniekam veicot spēku nomaiņu un pārgrupēšanos.

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās 2022. gada 24. februāra rītā.