Viena no automašīnu rindām Krievijā pie Gruzijas robežas stiepjas 16 kilometru garumā, liecina ASV uzņēmuma "Maxar Technologies" satelītu attēli.

Desmitiem tūkstoši Krievijas pilsoņu bēg no savas valsts pēc tam, kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins 21. septembrī izsludināja daļēju mobilizāciju. Uz Krievijas sauszemes robežām ar ārvalstīm ir izveidojušās garas automobiļu rindas.

Par vienu no galvenajiem virzieniem, kuros dodas Krievijas pilsoņi, kas negrib karot Ukrainā, ir kļuvusi Kazahstāna. Pie Kazahstānas lielpilsētām Petropavlas, Oralas, Kostanajas un Atirau ir izveidojušās kilometriem garas Krievijas automašīnu rindas. Krievijas pilsoņu masveidīgas ierašanās dēļ pierobežas pilsētās ir sadārdzinājusies mājokļu noma un izbeigušās pieejamās naktsmītnes.

Krievijas Federālais drošības dienests (FDD) ir nosūtījis bruņutransportieri uz Verhņijlarsas robežpunktu pie Gruzijas robežas gadījumam, ja tur sapulcējušies Krievijas pilsoņi mēģinātu izlauzties cauri. Lai gan šis robežpunkts paredzēts tikai automobiļiem, gaišajā dienas laikā to atļauts šķērsot arī kājām.

Savukārt otrdien, 27. septembrī, Krievijas Federācijas Iekšlietu ministrija paziņojusi, ka jau tuvākajā laikā pie šī robežpunkta tiks ierīkots mobilizācijas punkts, kura robežas šķērsotājus pārbaudīs arī pēc mobilizācijas saraksta. Kā liecina aculiecinieku video saziņas lietotnēs, attiecīgais militārais transports jau dodas Verhņijlarsas robežpunkta virzienā.

Uz Krievijas robežas ar Somiju izbraucošo Krievijas pilsoņu skaits nedēļas laikā ir pieaudzis rekordtempā. Sestdien un svētdien Somijā no Krievijas iebrauca gandrīz 17 tūkstoši cilvēku. Somija plāno slēgt robežu Krievijas tūristiem, bet vēl nav zināms, kad tas tiks izdarīts.

#SatelliteImagery from September 25, 2022 shows a large traffic jam of vehicles leaving #Russia and attempting to cross the border into #Georgia, at the Lars checkpoint, following Russian President Putin's mobilization order for the war in #Ukraine. pic.twitter.com/iHUsC8hYs2