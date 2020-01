"Volvo" marka ir viena no vispopulārākajam Latvijas lietoto automobiļu tirgū. Tomēr cik daudz rūsas ir aptuveni 10 gadus vecam šī zviedru ražotāja spēkratam? To video sižetā demonstrē automehāniķis Juris, par piemēru izmantojot trešās paaudzes "Volvo V70" universāli, kas tika ražots periodā no 2007. līdz 2016. gadam.

Konkrētais automobilis ir jau 10 gadus vecs, tomēr Latvijā ir ticis ievests no Vācijas un pa mūsu ceļiem aptuveni pusi no sava mūža. "Rūsas, ko tīrīt, ir diezgan daudz," atzīst automehāniķis. "Aprūsējušas ir visas klasiskās vietas – sliekšņu apakšas, stūrīši un rūpnīcas metinājuma šuves virsbūves lejasdaļā, arī apakša praktiski visa ir brūna. Tomēr labā ziņa ir tā, ka nav nevienas vietas, kas būtu jāmetina."

"Līdz ar to varu teikt – vispārēji skatoties uz šiem jaunajiem automobiļiem, ja tā var teikt par 10 gadus vecu auto, visi tie rūsē plus mīnus vienādi. Nevar teikt, ka kāda auto marka rūsē īpaši mazāk vai tieši otrādi – rūsē vairāk," atzīst automehāniķis.

Cik ilgi vēl šāda automašīna brauktu pa Latvijas ceļiem? "Grūti spriest – Rīgā, protams, mazāk, jo pilsētā sāls uz ceļiem ir ļoti daudz, bet laukos tas kalpotu ilgāk. Līdz caurumiem metālā, ja pa ziemu brauc aktīvi, šāds auto nonāktu kādos trijos līdz piecos gados," pieredzē dalās automehāniķis Juris.