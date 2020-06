"Subaru" ir iecienīts automobiļu entuziastu vidū, īpaši jau "Impreza" sportiskā versija "WRX STI", kuru savā jaunākajā video demonstrē automehāniķis Juris. Viņš demonstrē, cik daudz rūsas ir aptuveni 15 gadus vecam šī modeļa spēkratam.

Kā redzams video, 2000. gadu sākuma "Subaru WRX STI", kas ieradies uz pretrūsas apstrādi, ir daļēji izjaukts – tam noņemti buferi, aizmugurējais tilts, pārnesumkārba un izpūtējs –, kas ļauj rūsas perēkļus aplūkot un apstrādāt daudz ērtāk.

Konkrētajam "Subaru" ir acīmredzams, ka sliekšņi nav no rūpnīcas bijuši apstrādāti ar pretkorozijas līdzekli, tādēļ slieksnis sācis rūsēt ne tikai no iekšpuses, bet arī ārpuses. Visvairāk no rūsas cietusi virsbūves aizmugurējā daļa, tādēļ jānoņem ir ne tikai riteņu tilts, bet arī degvielas tvertne, lai varētu no rūsas attīrīt riteņu arkas, lonžeronus un tā stiprinājuma vietas.

Tieši virsbūves aizmugurējās daļas lonžeroni ir tipiskais "Subaru Impreza" automobiļu rūsas perēklis, norāda automehāniķis Juris, kurš ar pretkorozijas apstrādi nodarbojas jau vairāk nekā 20 gadu.

Neskatoties uz to, ka 15 gadus vecajam "Subaru" rūsas plankumu ir daudz un lieli, par laimi, neviena izrūsējuša cauruma pagaidām vēl nebija radies.

Kā atklāj Juris, šāda automobiļa izjaukšana, rūsas notīrīšana un apstrādāšana ar pretkoroziju maksā ap 1000 eiro.