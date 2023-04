Vai elektroautomobiļi auto industrijā ieradušies uz palikšanu, vai šādu automobiļu ekspluatācija ikdienā ir lētāka, vai tie spēj sniegt tādu pašu vadīšanas baudu kā klasiskie iekšdedzes dzinēju auto? Uz šiem un ne tikai šiem jautājumiem atbildi meklē studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" kopā ar autosportisti Beati Klipu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Beate Klipa autosportā ir jau 10 gadus – viņa ir divkārtēja Latvijas un Baltijas čempione autokrosā, ieguvusi Latvijas autosporta meistara titulu. Uz goda pjedestāla kāpusi arī Baltijas autošosejas čempionāta kopvērtējumā; braukusi rallijkrosā, kroskartu čempionātā un nu jau vairākas sezonas startē rallijā par stūrmani. Kā pati saka, autosportu atstājusi hobijam, bet nesen pievērsusies agrāk nepiepildītam sapnim – enduro motobraukšanai.

Vēl joprojām viens no biežākajiem iemesliem, kādēļ cilvēki nav gatavi ieradumu maiņai un pārejai uz elektroauto, ir to salīdzinoši augstā cena. Lai gan šāda priekšstata radīšanas pamatā ir ne gluži korektie salīdzināšanas principi – proti, skatoties cenu tabulās un redzot, cik maksā lētākie auto modeļi, tajā pašā laikā nepievēršot uzmanību to tehniskajiem parametriem. Tomēr, kad sāk likt tiem līdzās pilnvērtīgus konkurentus, cenu atšķirība vairs nav tik liela, kā bija šķitis sākumā.



Latvijā vēl joprojām ir spēkā valsts atbalsts elektroauto iegādei privātpersonām. Izmantojot šo opciju, var ietaupīt 4500 eiro no noskatītā auto cenas.

Runājot par braukšanas prieku, vairumā gadījumu elektroauto ir gana jaudīgi un sportiski. Piemēram, elektriskais "Mini Cooper SE" ir pat jaudīgāks par benzīna "Mini Cooper S" – elektriskā 184 ZS pret benzīna 178 ZS. Papildu tam elektromobiļa transmisijai ir tikai viens pārnesums un elektromotora maksimālais griezes moments šim auto ir pieejama jau no pieskāriena akseleratora pedālim. Pateicoties tam, brauciens ar elektrisko "Mini" ir patiešām dinamisks – ātrumu 100 km/h tas spēj sasniegt 7,3 sekundēs.

Vēl joprojām viens no bonusiem elektroauto braucējiem ir iespēja pilsētas satiksmē izmantot sabiedriskā transporta joslas, šādā veidā samazinot braucienam patērēto laiku. Tāpat Rīgas un Liepājas pašvaldības stāvvietas šiem auto ir bez maksas – pat Vecrīgā!

Ar "Mini Cooper SE" 32,6 kWh akumulatoru ir pietiekami, lai ar vienu uzlādi mērotu līdz pat 230 km garas distances. Šo auto var uzlādēt, izmantojot gan ātrās uzlādes stacijas (tajās 80% uzlāde aizņems vien 35 min), gan visparastāko 220 voltu elektroligzdu.

Viens no kritērijiem, kas ir gana svarīgs jauna auto izvēles brīdī, ir tā ekspluatācijas izmaksas. Neskatoties uz elektromobiļu iegādes nosacīto dārdzību, šajā ziņā tiem konkurentu nav, jo elektrības izmaksas uz 100 km ir jūtami zemākas nekā tradicionālajai degvielai. Tāpat elektroauto mehāniskā uzbūve ir vienkāršāka nekā iekšdedzes auto – elektromobilī detaļu skaits, kas būtu jāmaina vai varētu iziet no ierindas, ir krietni mazāks. Te nav ne sajūga, ne turbīnas vai sarežģītas konstrukcijas ātrumkārbas. Tāpat tiem nav jāmaina motoreļļa, aizdedzes sveces vai filtri.