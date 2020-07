Auto entuziastu apvienība "Benzīngalvas" publicējusi savu jaunāko videosērijas sižetu, kurā stāsta par interesantiem spēkratiem un to īpašniekiem Latvijā. Šoreiz pārraide viesojas pie Andra, kurš uzņēmās risku un tiesu izpildītāja izsolē iegādājās bijušā miljonāra Māra Bensona 1994. gada itāliešu superauto "Ferrari 456 GT" nolaistā stāvoklī. Šobrīd automobilis ir pilnībā restaurēts, un esošajam īpašniekam ir par to interesants stāsts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bensonam piederējušais "Ferrari" izsolē nonāca 2017. gadā, un Andris, kurš līdz tam braucis ar dažādiem BMW un "Porsche" spēkratiem, nolēma pamēģināt automobiļu entuziasma nākamo soli – itāliešu superauto – un metās iekšā diezgan pārgalvīgā avantūrā.

Tiesu izpildītāja izsolē nonākušais "Ferrari" bija bēdīgā stāvoklī – tas nebija septiņus gadus darbināts, tam bija izbiris autovadītāja puses durvju stikls un interjers pa šiem gadiem bija uzkrājis pamatīgu netīrumu slāni. Būtībā pircējs iegūst kaķi maisā, jo pirms iegādes automobili neļāva iedarbināt, jo pastāvēja risks, ka pēc tik ilgas dīkstāves var plīst zobsiksna.

Pirms izsoles izpētījis "Ferrari 456 GT" vēsturi, kura ir diezgan zīmīga arī paša autoražotāja kontekstā, kā arī automobiļa tehniskās īpatnības, tika secināts, ka šī modeļa restaurācija nebūtu nekas pārcilvēcisks – konstrukcija nav ļoti sarežģīta, savukārt detaļas, jā, nav lētas, bet joprojām ir pieejamas.

Cīņu par uzvaru izsolē apgrūtināja apstāklis, ka informācija par to tika publicēta arī portālā "Delfi", kas piesaistīja vairāk pretendentu, tomēr Andrim 28 solītāju konkurencē ar savu iecerēto maksimālo budžetu izdevās uzvarēt.

Nākamie divi mēneši pēc uzvaras izsolē bija mokošākie – jāiepērk visas nepieciešamās detaļas, lai pirmo reizi pēc septiņiem gadiem iedarbinātu šī "Ferrari" motoru, kā arī nepameta šaubas, vai šādu "lūzni" bija prāta darbs pirkt. Tomēr, kad dzinēja apkopei nepieciešamās detaļas tika sarūpētas un motors ierūcās bez kādiem liekiem trokšņiem, Andri pārņēma miers, ka pirkuma lēmums bijis pareizs un iecerēto projektu droši var turpināt.

Nākamais izaicinājums bija izbirušā sānu durvju stikla sarūpēšana – uz to brīdi pasaulē iegādei bija pieejami trīs tā eksemplāri. Saņemot sūtījumu, atklājās, ka iepakojumā stikls ir saplīsis. Pēc garas sarakstes ar pārdevēju tika saņemts otrs no nu jau diviem pasaulē palikušajiem "Ferrari 456 GT" autovadītāja puses rezerves stikliem, kas šoreiz sūtīšanas laikā nesaplīsa.

Vēl viena interesanta nianse atklājās, kad interjerā tika noņemts priekšējais panelis, lai to no jauna pārvilktu ar ādu. Zem paneļa bija paslēptas divas ierīces, kuras 90. gados uzstādījis šī "Ferrari" pirmais īpašnieks. Viena no tām bija dūmu ģenerējoša ierīce, kas zagļa ielaušanās gadījumā salonu piepildītu ar dūmiem no aizdomīga šķidruma maisiņa ar "Mortal Kombat" logotipu. Savukārt otra ierīce bija borta elektronikā iemontēts "Nokia" mobilais tālrunis, kas acīmredzot nesankcionētas piekļuves gadījumā auto īpašniekam nosūta īsziņu.

Kopumā šī automobiļa restaurācijā tika darītas lietas, kas "Excel" uzskaites tabulā aizņēmušas 94 rindas. Kā norāda Andris, šobrīd "Ferrari 456 GT" ir diezgan sakarīgi lietojams arī ikdienā, jo itāliešu superauto piedāvājumā šis nav sacīkšu trases modelis, bet gan "gran turismo" spēkrats, kas tieši paredzēts garākiem pārbraucieniem – tas nav pārmērīgi skaļš un nav balstiekārtā pārāk ciets. Degvielas patēriņš? 30 litri benzīna uz 100 km. Bet labā ziņa ir, ka šim "Ferrari" ir 110 litru degvielas tvertne, līdz ar to benzīna uzpilde nav bieža un nepatīkamas asociācijas samērā lielais patēriņš nerada.

Tā nu sakritis, ka tieši "Ferrari 456 GT" restaurācijas projekta noslēguma dienā, kad tika veiksmīgi izieta tā pirmā tehniskā apskate pēc ilgiem gadiem, automobiļa īpašniekam Andrim piedzima dēls Valters, tādēļ tikai loģiski šķitis, ka dēlu no dzemdību nama mājās jāved ir ar "Ferrari". Tādējādi Valters būs viens no retajiem cilvēkiem pasaulē, kurš varēs teikt, ka pirmais auto, ar ko viņš savā mūžā braucis, bija "Ferrari".

"Ferrari 456 GT" tika ražots periodā no 1992. līdz 2003. gadam. Šis superauto ir zīmīgs ar to, ka tas ir četrvietīgs un tā V12 dzinējs ir novietots priekšdaļā. 5,5 litru atmosfēriskais motors attīsta 442 zirgspēku jaudu, ļaujot itāliešu superauto no vietas līdz 100 km/h paātrināties 5,2 sekundēs un maksimāli sasniegt 302 km/h. Tolaik tas bija pasaulē visātrākais četrvietīgais sērijveida auto un pēdējais "Ferrari", kura izstrādē savu roku pielicis markas dibinātājs Enco Ferrari. "Ferrari 456" visās savās modifikācijās tika izgatavots pavisam 3289 vienībās, pēc kā to markas piedāvājumā aizstāja "612 Scaglietti" modelis.