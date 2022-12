Lai sagādātu no meža svētku eglīti Ziemassvētku svinībām, nepieciešami atbilstoši instrumenti, kā arī ietilpīgs un lauku apvidum piemērots automobilis. Studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" šim nolūkam uz mežu devās kopā ar Virsnīšu ģimeni, kuriem Ziemassvētki ir īpašs laiks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dodoties "egles medībās", ir svarīgi saprast, ko īsti drīkst darīt un ko ne, jo, ja iedomāsieties mežā atrast pašu staltāko koku un to nogāzt, varat iedzīvoties kārtīgās nepatikšanās. Katra ģimene drīkst doties uz Latvijas valsts mežiem, lai atrastu un pārnestu mājās vienu eglīti svētkiem. Lai saudzētu nākotnes mežu, eglītes meklējumos jāievēro nosacījumi – precīzi noteiktās vietās drīkst cirst tikai zināma izmēra eglīti.

Eglīti svētkiem drīkst doties meklēt tikai AS "Latvijas valsts meži" (LVM) apsaimniekotajos mežos Latvijas teritorijā, kas dabā apzīmēti ar LVM īpašuma zīmēm – uz dzeltena fona attēlots LVM logotips. Uz LVM robežas ceļa vai kvartālstigas malā un kvartālstigu krustpunktos izvietotās zīmes vēsta, ka tā ir valsts mežu teritorija. LVM apsaimniekoto mežu izvietojumu precīzi var aplūkot arī lietotnē "LVM GEO Mobile". Fona karšu sadaļā pieslēdzot "LVM meža karte", ar apzīmējumu "LVM" ir attēlotas valsts mežu teritorijas.

Par raidījuma ekspedīcijas automobili tika izvēlēts "SEAT Tarraco" apvidus automobilis – tas ir lielākais no spāņu SEAT modeļu saimes. "Tarraco" garums ir 4,73 metri, līdz ar to daudz vietas arī otrajā sēdekļu rindā, gan arī bagāžas nodalījumā. Bāzes versijā šis apvidnieks ir aprīkots ar 150 ZS jaudīgu benzīna dzinēju, kā griezes moments ir 250 Nm – un ar to ir gana, lai "Tarraco" līdz 100 km/h iekustinātu 9,7 sekundēs. Turklāt šis modelis pieejams nevis tikai ar priekšējo, bet arī visu riteņu piedziņas versijā.

Ne visās vietās mežā eglītes atļauts cirst. Savu svētku rotu droši var meklēt meža ceļu malās, kvartālstigās, grāvju malās, zem elektrolīnijām, kā arī pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem. Savukārt eglītes stingri aizliegts cirst priežu, egļu, melnalkšņu un jaukta tipa jaunaudzēs, jo tur aug Latvijas nākotnes mežs. Eglīšu ciršana aizliegta arī aizsargājamās teritorijās, kas apzīmētas ar ozollapas zīmi. Bez saskaņojuma eglīti aizliegts cirst arī citu īpašnieku mežos.

Izredzētās eglītes augstums nedrīkst būt lielāks par 3 metriem un celma diametrs 10 cm augstumā virs sakņu kakla nedrīkst pārsniegt 12 cm. Var izmantot gan cirvi, gan mačeti, bet visieteicamāk – zāģi, jo eglīte jānocērt iespējami tuvu zemei. Zāģējot celms paliek līdzens, savukārt cērtot ar cirvi vai mačeti – celms būs ass un uz tā var savainoties gan meža dzīvnieki, gan citi eglīšu meklētāji.