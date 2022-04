Video: Cik bieži jāmaina automobiļa motora eļļa

Tā stāsta, ka suņi ar laiku kļūstot līdzīgi saviem saimniekiem. To pašu varētu teikt arī par automobiļiem – ja esi slinks un nevīžīgs, ar laiku spēkrats pārvērtīsies nekustīgā lūžņu čupā, bet, ja labi par to rūpēsies, pavisam noteikti spēsi pagarināt tā mūžu. Tādēļ studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" šoreiz stāsta par auto apkopi un tās nozīmi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vai, izvēloties eļļu sava auto dzinējam, jāvadās pēc principa – jo dārgāka, jo labāka? Auto dzinēji ir dažādi un arī to prasības pret smērvielām ir atšķirīgas, tādēļ autoražotāji izstrādā eļļu specifikācijas, kas pielāgotas to dzinējiem. Šīs prasības var būtiski atšķirties cita no citas, un tādēļ vairs nevaram izmantot vienu eļļu visam automašīnām. Kā piemēru var minēt "Ford" 5W-30 eļļu kas speciāli pielāgota "Ford" dzinējiem un tās eļļas HTHS ir mazāks nekā, piemēram, 5W-30 eļļām, kas izstrādātas, lai atbilstu BMW un "Volkswagen" dzinējiem. Īsumā – izmantojot "Ford" dzinējam paredzētu eļļu, BMW dzinējā var rasties paaugstināts eļļas patēriņš un lielāks nodilums, norāda Raimonds Sauja, "Shell" tirdzniecības vadītājs Latvijā.

Cik bieži jāmaina automobiļa motoreļļa? Autoražotāji saviem spēkratiem mūsdienās rekomendē ļoti ilgus un garus eļļas maiņas intervālus. Tomēr jāņem vērā, ka tik milzīgus intervālus starp apkopēm – 30 vai pat 40 tūkstošus kilometru – autoražotāji norāda, lai padarītu savus modeļus pievilcīgākus un it kā ekonomiski izdevīgākus attiecībā pret konkurentiem ekspluatācijas izmaksu (TCO) salīdzinājumā.

Ja auto īpašnieks vēlas ar savu spēkratu braukt pēc iespējas ilgāk, piemēram, vairāk nekā 200 tūkstošus kilometrus, tad svarīgi ir eļļas maiņas intervālus samazināt, rekomendē "BRC Autocentrs" direktors Matīss Mežaks, iesakot eļļu mainīt ik pēc 10 līdz 15 tūkstošiem nobrauktu kilometru. Tomēr svarīgi ir ņemt vērā ne tikai nobrauktos kilometrus, bet arī laiku pēc iepriekšējās eļļas maiņas. Ja auto īpašnieks gadā nobrauc tikai piecus tūkstošu kilometru, tad motora eļļa tik un tā jāmaina reizi gadā, jo arī stāvot eļļas kvalitatīvās īpašības mazinās (tā oksidējas).

Kā izvēlēties piemērotāko eļļu savam auto? Šajā jautājumā vajadzētu uzticēties nozares speciālistiem. Protams, ja auto īpašnieks zina, ko patiešām vēlas, varat iet uz autoveikalu un pirkt eļļu pats, bet krietni vieglāk būs aizbraukt uz servisu, kur speciālisti, izmantojot kataloga datus, piemeklēs konkrētajam auto piemērotāko eļļu un filtrus, kā arī pie reizes veiks auto tehnisko apskati, rezumē Mežaks.