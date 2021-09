Aizvadīto gadu daudzi autobūves eksperti uzskata par pagrieziena punktu elektromobilitātes jomā, jo arvien vairāk un vairāk auto ražotāju no sapņošanas par nākotni ir ķērušies pie praktiskām darbībām. Autoražotāji pilnībā atsakās no dīzeļdzinējiem un savos spēkratos uzstāda modernizētus benzīna dzinējus, kas papildināti ar hibrīda tehnoloģijām, vai arī rada simtprocentīgus elektroautomobiļus. Un šajā reizē raidījums "Tavs Auto TV" stāsta par "zaļajiem" spēkratiem "Opel" modeļu gammā.

Raidījuma jaunākās sērijas testa brauciena apskates objekts ir "Opel Corsa-e". Tas ir aprīkots ar 136 ZS jaudīgu elektromotoru un ar vienu uzlādi spēj veikt nedaudz vairāk par 300 km. Šis ir mazākais no pārdošanā esošajiem "Opel" elektroautomobiļiem, kas būs perfekti piemērots dzīvei pilsētvidē. Starp citu, kopumā e-auto modeļu klāstā šī kompānija piedāvā sešus visnotaļ atšķirīgus modeļus, gada beigās to skaits pieaugs līdz deviņiem, bet līdz 2024. gadam pilnībā visi "Opel" modeļi būs pieejami elektriskajā versijā.

Jauno "Opel Corsa-e" braucienā devās novērtēt Kārlis Mendziņš, kurš pazīstams no interneta platformas "Uzlādēts.lv", kurā raksta par bezizmešu transportlīdzekļiem un klimata pārmaiņām.

Viens no galvenajiem iemesliem, kas daudzus vēl joprojām attur no raudzīšanās e-auto virzienā, ir cena. Tomēr arī šajā ziņā ir jūtamas izmaiņas. Piemēram, "Corsa-e" bāzes cena ir, sākot no 29 800 eiro, un, ja rēķināmies ar valsts nākamgad solīto 4500 eiro iegādes atbalstu, zemajām kilometra izmaksām (aptuveni 2-3 eiro uz 100km), bezmaksas stāvvietām Rīgā un citām priekšrocībām, "Corsa-e" ir vilinošs eksemplārs.

Interesants fakts – elektromotorā ir piecas reizes mazāk detaļu nekā klasiskā dīzelī, tas ir ilgmūžīgāks un, kas svarīgi, tam retāk ir nepieciešamas apkopes. Tam nav jāmaina eļļa vai filtri, šī auto bremžu uzlikas dilst lēnāk, jo pārsvarā, lai apstātos, bremzēšana notiek ar elektromotoru, šī procesa laikā lādējot sava auto akumulatoru.

Atzinīgus vārdus var teikt arī par šī auto dinamiku. "Corsa-e" nepieciešamas tikai 2,8 sekundes, lai paātrinātos līdz 50 km/h, bet 100 km/h ātrumu tā sasniedz 8,1 sekundē. Un vizuāli šis elektromobilis izskatās tāpat, kā visiem jau pazīstamā standarta "Opel Corsa".