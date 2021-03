Šoreiz raidījumā "Tavs Auto TV" ir "brīnumainās pārvērtības" – ikviens kaut reizi dzīvē ir redzējis "Citroen C4" hečbeku, bet ar šī modeļa jauno paaudzi varat aizmirst tā līdzšinējo veidolu, jo jaunākās paaudzes "C4" ir izmainījies līdz nepazīšanai.

Jaunā "Citroen C4" vērtēšanā "Tavs Auto TV" pieaicinājis Dzintaru Dreibergu, kurš pazīstams kā latviešu vērienīgās kinofilmas "Dvēseļu putenis" režisors un kurš šim darbam velta jau sesto gadu – pašlaik to popularizējot starptautiski (Oskara jeb ASV kinoakadēmijas balvai pieteikto filmu vērtēšanā). Pašmājās "Dvēseļu putenis" saņēmis sešas Lielā Kristapa balvas – tajā skaitā par labāko režiju, kā milzīgu skatītāju atsaucību.

Pats Dzintars izglītību ieguvis gan Rīgas Ekonomikas augstskolā, gan Kultūras akadēmijā un Baltijas Filmu un mediju skolā Tallinā – un jau 16. gadu ir saistīts ar kino nozari, izveidojis arī savu studiju "Kultfilma".

"Citroen", laižot klajā jauno "C4", vēlreiz ir pierādījis faktu, ka mūsdienās patērētāji arvien biežāk automobiļus pērk, balstoties uz emocijām, nevis tehniskiem datiem. Tirgū aug pieprasījums pēc vizuāli sportiskiem, "muskuļainiem" auto, zem kuru motora pārsega patiesībā pukst dabai saudzīga un ekonomiska sirds. Lai nu kā – mēs par to varam tikai priecāties, jo esam ieguvuši vēl vienu auto, pie kura var "piesiet aci". Frančiem ar stila izjūtu viss ir kārtībā!

Vēl viens no izskaidrojumiem, kādēļ jaunais "C4" izskatās tieši šādi un ne citādi, ir fakts, ka tas tiek piedāvāts arī izpildījumā "e-C4". Tādā gadījumā tas būs 100% elektrisks, kas ar vienu uzlādi spēs veikt līdz pat 350 km garas distances un būs gana dinamisks, pateicoties elektromotora pastāvīgajam 260 ņūtonmetru griezes momentam. Un pats galvenais – elektriskā "C4" cena būs daudz maz saprotama arī iekšdedzes dzinēju cienītājiem –35 690 eiro.

Runājot par tehniku, "C4" klasisko dzinēju klāsts ir visnotaļ plašs, benzīnieki ar jaudu no 100 līdz 155 ZS, "dīzeļi" – 110 līdz 130 ZS. Tos ir iespējams komplektēt ar astoņu pakāpju automātisko ātrumkārbu, kura ir atvadījusies no klasiskā izskata ātrumkloķa. Tagad viduskonsolē atradīsiet slēdzi, ar kuru izvēlēties braukšanas virzienu vai aktivizēt "parking" režīmu. Tāpat daudzi slēdži un pogas no "C4" viduskonsoles ir pārceļojuši uz skārienjūtīgo ekrānu.