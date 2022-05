Laikā, kad Ukrainā cīnās par savu brīvību, "LMT Viedtelevīzija" video stāstu sērijā seko līdzi Latvijas iedzīvotājiem, kuri savu ikdienas dzīvi ir nolikuši malā, lai palīdzētu Ukrainas iedzīvotājiem un ukraiņiem Latvijā.

Pirmā video stāsta varonis ir Reinis Pozņaks, kurš kara pirmajās dienās kopā ar domubiedriem aizsāka 4x4 apvidus auto konvoju uz Ukrainu. Kopš kara sākuma uz Ukrainu aizceļojuši jau 300 latviešu ziedotie, vietējiem zemessargiem un cīnītājiem tik ļoti noderīgie spēkrati.

Reinis savu misiju veiks tik ilgi, kamēr vien būs ziedotāji, kuri gatavi palīdzēt ar auto iegādi, ziedot savas automašīnas vai iesaistīties to nogādāšanā Ukrainas pierobežā. Ukraiņiem joprojām nepieciešama visa veida palīdzība. Plašāk par to, kā ziedot Latvijas auto konvojam un atbalstīt to, lasāms fonda AGENDUM vietnē.