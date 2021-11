Raidījuma "Tavs Auto TV" šīs dienas testa objekts sevī apvieno vismaz trīs atšķirīgas pasaules un, neskatoties uz to, ir gandrīz tuvu ideālam. Runa ir par jauno vai, precīzāk sakot, atjaunināto "Porsche Macan".

Modernizētais "Porsche Macan" tiekas ar vīru, kuram nav sveša ne sporta, ne auto pasaule, nedz arī laba humora izjūta. Pēc regulārā treniņa uz tikšanos ar raidījumu "Tavs Auto TV" ieradies pludmales volejbolists Edgars Točs. Tokijas olimpiskajās spēlēs kopā ar Mārtiņu Pļaviņu izcīnījis 4. vietu, viņš gatavojas jaunām cīņām un uzvarām.

Ar šo "Porsche Macan" var droši doties uz sacīkšu trasi un mest izaicinājumu sportiskiem sedaniem vai kupejām, turklāt īpaši nebūs arī jāsatraucas par to, vai zem "Macan" riteņiem ir asfalts vai grants. Ar to arī var vest banānu kastes vai grāmatu plauktus no "Ikea". Jā, un neatkarīgi no versijas tam jau standartā ir visu riteņu piedziņa.

Arī pirms modernizācijas šis bija iekārojams un spējīgs auto. Tagad tas ir ieguvis jauna dizaina buferus un riteņu diskus, salonā – jauna dizaina viduskonsole, ātrumpārslēga svira un stūresrats, bet, galvenais, tas ir ticis pie jauniem dzinējiem. "Karstākais" no tiem ir 434 ZS spēcīgais V6 "GTS", savukārt bāzes versijā tam ir divu litru turbomotors ar 261 ZS.

Ja esat dabas bērns un patīk izbraucieni cilvēces neskartākos nostūros vai vienkārši komfortabla pārvietošanās, par papildu samaksu šim auto ir iespējams uzstādīt adaptīvo pneimatisko balstiekārtu ar maināmu klīrensu. Kad sadomāsiet nobraukt no asfalta, varēsiet to pacelt no zemes līdz pat 21 centimetram, bet, ja vēlēsieties doties trasē, nolaidīsiet to līdz 18 cm atzīmei.