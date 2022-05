Lai gan no priekšdaļas "Volvo C40 Recharge" atgādina elektrisko "XC40", uz to raugoties no sāna, acīs krīt kupejas tipa jumta līnija. Tomēr arī šis elektromobilis ir tikpat nikns – tam ir 408 ZS jauda un ātrumu 100km/h tas spēj sasniegt nieka 4,7 sekundēs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Un pie šī visnotaļ dinamiskā auto stūres studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" aicinājis sēsties gados jaunu un enerģisku uzņēmēju. Egija Gailuma ir žurnāla "Forbes" "30 līdz 30" laureāte, Latvijas Mobilitātes asociācijas dibinātāja un bijusī "CityBee Latvija" vadītāja. Šobrīd Egija ir uzņēmuma SIA "Spaceship" līdzīpašniece – šī kompānija piedāvā saviem klientiem "premium" klases elektroautomobiļu īres un koplietošanas pakalpojumus.

Strādājot pie "C40 Recharge" izveides, "Volvo" dizaineri ir pacentušies godam. Piemēram, aizmugurējie lukturi burtiski kopē auto sānu formu, pastiprinot plato plecu sajūtu un nemanot saplūst ar jumta balstu.



Šis auto ir ātrs ne tikai uz ceļa. Pateicoties ātrās uzlādes iespējām, tā bateriju var uzpildīt līdz 80% līmenim 33 minūtēs, un ar vienu uzlādi tas spēj veikt vairāk nekā 400 km. Protams, ja baudīsiet šī auto dinamiku pilnā apmērā un bez pārtraukuma, nobraukuma diapazons var krietni sarukt. Rūpnīcas datos ir norādīts vidējais elektrības patēriņš kombinētajā ciklā – 20 kWh/100km.

"Volvo C40 Recharge" tiek piedāvāts divās jaudas versijās: ja iepriekšminētie 408 ZS ir par daudz, var izvēlēties "C40 Recharge" viena elektromotora versiju, kuras bāzes cena būs nedaudz virs 49 tūkstošiem eiro. Tai būs 231 ZS jauda un 330 Nm "grieze", kas vēl joprojām ir gana daudz, lai baudītu dinamisku braukšanu. Šajā izpildījumā auto būs priekšējo riteņu piedziņa, savukārt 408 ZS jaudīgajai modifikācijai ir visu riteņu piedziņa, jo viens no tā elektromotoriem ir novietots uz priekšējās, bet otrs – uz aizmugurējās ass.