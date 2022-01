Ceturtās paaudzes "Škoda Fabia" ir sasniegusi Latviju, un 22 gadus pēc savas debijas šis mazais čehu automobilītis, kurā jau kādu laiku rit "Volkswagen" asinis, ir kļuvis vizuāli un saturiski nobriedušāks. Globāli tas ir šī autoražotāja stūrakmens – līdz šim piegādāti vairāk nekā 4,5 miljoni "Fabia" automašīnu, un tas ir otrais visvairāk pārdotais modelis "Škodas" modeļu saimē.

Ceļā ar jauno "Škoda Fabia" studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" dodas kopā ar aizrautīgu pasaules apceļotāju un visīstāko radio cilvēku, jo viņš ne tikai strādājis neskaitāmos kanālos un stacijās, bet sekojis savam sapnim jau kopš skolas gadiem. Egons Reiters pašlaik ir "Star FM" ētera personība, bet viņa kontā ir gan Vidzemes "Radio Trīs", gan "Radio SWH" un "Radio 101". Bet viss sācies "Radio Sigulda" 90. gadu sākumā, un šo radiostaciju Egons ar brāli Eināru pacēluši jaunā līmenī – īstenojot senlolotu sapni, to iegādājušies, izveidojuši jaunu programmu un devuši jaunu vārdu – "Radio 7", kas radioviļņos dzirdams aptuveni 40 kilometru rādiusā ap Siguldu.

Ja kādreiz mazās klases spēkrati aprīkojuma un iespēju ziņā bija vai gluži apdalīti salīdzinājumā ar saviem lielākajiem brāļiem, jaunā "Fabia" ne ar ko neatpaliek no tiem. Salonā atrodami gan digitālie paneļi, gan divu zonu klimatsistēma, komfortabli sportiska dizaina sēdekļus, elektriski apsildāms priekšējais stikls un stūresrats. Par drošību brauciena laikā rūpēsies gan joslu maiņas asistents, gan adaptīvā kruīzkontrole, aklās zonas sensori un ceļazīmju atpazīšanas sistēma.



"Fabia" savā ceturtajā paaudzē ir pamatīgi paaugusies: garumā tā ir pastiepusies par veseliem 10 centiemetriem. Tas ir pats ietilpīgākais auto savā segmentā. "Fabia" bagāžas ietilpība ar nenolocītām sēdekļu atzveltnēm ir 380 l (tas ir par 50 l vairāk nekā līdz šim), un jau standarta komplektācijā tā ir aprīkota ar LED gaismām.

Dzinēju paletē dominē benzīna dzinēji ar jaudu no 80 līdz pat 150 ZS, jaudīgākos no tiem iespējams sapārot ar septiņu pakāpju DSG divsajūgu ātrumkārbu. Modeļa sākuma cena ir no 14 500 eiro.

"Škoda" vienmēr ir izcēlusies ar dažādiem noderīgiem sīkumiem, kas atvieglo mūsu ikdienas dzīvi. Vai tas būtu logu skrāpītis benzīnbākas vāciņā, vai lietussargs, kurš noslēpts vadītāja durvju apšuvumā, vai – kā šajā auto - gudrais logu šķidruma vāciņš. To atverot, izveidojas tāda kā piltuve, kurā bez problēmām var iepildīt vējstiklu šķidrumu, pusi no tā neizlaistot pa zemi. Sīkums, bet patīkami.

Runājot par šī auto gaitu, tā piekares regulējums ir gana labi piemērots dzīvei mūsu platuma grādos. Runājot par balstiekārtu, tagad papildaprīkojuma sarakstā ir pieejamas vēl divas interesantas opcijas – par 15 mm zemāka sporta piekare ar stingrāku amortizāciju un slikto ceļu pakotne, kas, tieši pretēji, piedāvā par 15 mm augstāku klīrensu.